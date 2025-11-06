विज्ञापन

Bahubali The Epic Box Office Collection: 6 दिन में कमा लिए इतने करोड़, री-रिलीज फिल्मों की बादशाह बनी बाहुबली

‘बाहुबली’ और ‘बाहुबली 2’ ने भारतीय सिनेमा का कायापलट किया था और आज भी डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के ऑलटाइम टॉपर्स हैं.

नई दिल्ली:

Bahubali The Epic Box Office Collection: प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया स्टारर ‘बाहुबली: द एपिक' ने भारत में छह दिन में 29.65 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. दोनों पार्ट्स को जोड़कर बनी यह री-रिलीज फिल्म वीकडेज में धीमी पड़ी, लेकिन री-रिलीज के लिहाज से शानदार कमाई कर रही है और पहले हफ्ते में 30 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है. 31 अक्टूबर को रिलीज हुई ‘बाहुबली: द एपिक' फ्रैंचाइजी की 10वीं सालगिरह पर रीमास्टर्ड विजुअल्स और साउंड के साथ लौटी. पांच दिन में 25 करोड़ पार करने के बाद छठे दिन भी यह मजबूत बनी रही.

डे वाइज कलेक्शन

•  पेड प्रीव्यू: 1.15 करोड़
•  शुक्रवार: 9.65 करोड़
•  शनिवार: 7.25 करोड़
•  रविवार: 6.30 करोड़
•  सोमवार: 1.65 करोड़
•  मंगलवार: 1.95 करोड़
•  बुधवार (दिन 6): 1.50 करोड़

कुल: 29.65 करोड़ (सैकनिल्क के मुताबिक)

क्यों दिख रही गिरावट?

फिल्म की कमाई में गिरावट दिखने का एक कारण ये हो सकता है कि दर्शक पहले ही दोनों पार्ट्स देख चुके हैं. वहीं अब जो एपिक रिलीज हुई है इसकी ड्यूरेशन करीब 225 मिनट (4 घंटे) है. वीकडेज में ‘थामा' और ‘एक दीवाने की दीवानियत' जैसी नई रिलीज ने बाजी मार ली. फिर भी, री-रिलीज फिल्मों में यह अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वालों में शुमार हो गई है. ‘बाहुबली' और ‘बाहुबली 2' ने भारतीय सिनेमा का कायापलट किया था और आज भी डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के ऑलटाइम टॉपर्स हैं. प्रभास की आने वाली फिल्म की बात करें तो फौजी का खुलासा हो चुका है. फैंस एक्साइटेड हैं. 

