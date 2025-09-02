70 की उम्र में भी जीते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, 131 करोड़ के रॉयल पैलेस में रहते हैं साउथ के ये सुपरस्टार, पहचाना क्या?

विज्ञापन

सिनेमा की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि अपने पूरे करियर से नाम बना लेते हैं. साउथ इंडस्ट्री का ऐसा ही सुपरस्टार है, जिसने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के साथ-साथ हिंदी और बंगाली फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है.

साउथ इंडस्ट्री का लीजेंड, 70 साल में भी 131 करोड़ का महल है उसकी शान
नई दिल्ली:

सिनेमा की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि अपने पूरे करियर से नाम बना लेते हैं. साउथ इंडस्ट्री का ऐसा ही सुपरस्टार है, जिसने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के साथ-साथ हिंदी और बंगाली फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है. शुरूआत में ये सितारा केवल बैकग्राउंड डांसर और असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, लेकिन आज उन्हें साउथ का सुपरस्टार कहा जाता है. हम जिनकी बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि लीजेंड कमल हासन हैं.

कमल हासन उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने सबसे पहले 1 करोड़ फीस ली थी. 90 के दशक में 1 करोड़ फीस लेना बहुत बड़ी बात होती थी और कमल हासन वो पहले स्टार थे. 1994 में उनकी फिल्म सिंगल आई थी. जिसके लिए उन्होंने 1 करोड़ फीस ली थी. कमल हासन अब 70 साल के हो चुके हैं और लग्जीरियस लाइफ जीते हैं. आइए आपको कमल हासन के बारे में बताते हैं.

बैकग्राउंड डांसर भी रह चुके हैं

कमल हासन को इंडस्ट्री में कई दशक हो चुके हैं. उन्हें 4 दशक से ज्यादा समय हो चुका है. उन्होंने कई फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम किया है. इतना ही नहीं वो साउथ की कई फिल्मों में असिस्ट भी कर चुके हैं. कमल हासन ने कई साल इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया था. जिसके बाद उन्हें 1974 में कन्याकुमारी में पहली बार लीड रोल मिला था. अपने लीड रोल के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.

131 करोड़ के बंगले में रहते हैं

कमल हासन लग्जरी लाइफ जीते हैं. वो एक आलीशान बंगले में रहते हैं. उनके इस बंगले की कीमत 131 करोड़ है. उनके इस घर में हर चीज मौजूद हैं. उनका ये घर जो एक बार देख लेता है उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं. रिपोर्ट्स की माने तो कमल हासन एक फिल्म के लिए 100 करोड़ फीस लेते हैं. वहीं बिग बॉस तमिल को होस्ट करने के लिए भी मोटी रकम लेते हैं.

फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिज़नेस

कमल हासन केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं हैं. वो ब्रांड एंडोर्समेंट, अपने प्रोडक्शन हाउस और अन्य प्रोजेक्ट्स से भी मोटी कमाई करते हैं.उनके पास कई लग्जरी कारें हैं और कुल नेटवर्थ लगभग 450 करोड़ बताई जाती है.

