पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट की 7 तस्वीरें, 5वीं फोटो देख कर कहेंगे- आलिया की झलक दिखती है...

महेश भट्ट की पहली पत्नी और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. किरण भट्ट, जिनका असली नाम लॉरेन ब्राइट था. साल 1968 में महेश भट्ट ने किरण से शादी रचाई थी और शादी के चार साल बाद 1972 में पूजा भट्ट पैदा हुई थीं. पूजा अपनी मां के सबसे नजदीक थीं. वह अपनी मां से इमोशनली और स्पिरिचुअली जुड़ी हुई थी. महेश और किरण के एक बेटे राहुल भट्ट भी हैं. फिर महेश की जिंदगी में सोनी राजदान की एंट्री हुई और उनका पूरा परिवार बिखर गया.





पूजा एक इंटरव्यू में इस बात को बता चुकी हैं कि उनकी मां किरण एक्ट्रेस सोनी राजदान से नफरत करती थीं. वह सोनी का नाम सुनते ही भड़क जाती थीं, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया था, और सब मिलकर रहने लगे थे.

5 जुलाई 1951 को पैदा हुईं किरण भट्ट भारत में महेश भट्ट की पत्नी के नाम से जानी जाती थीं. किरण की नागरिकता ब्रिटिश है और उनका धर्म रोमन कैथोलिक है. वह अंग्रेजी , स्कॉटिश, अर्मेनियाई और बर्मी वंश से आती हैं.





उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश ऑर्फेनेज मुंबई स्कूल से पढ़ाई की, जहां महेश भट्ट से उनकी पहली मुलाकात हुई थी. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और कुछ ही सालों बाद दोनों ने शादी कर ली. हालांकि फैमिली वाले इसके खिलाफ थे. शादी के बाद लॉरेन ब्राइट ने अपना नाम किरण भट्ट कर लिया था.

वहीं, इस दौरान महेश भट्ट का नाम एक्ट्रेस परवीन बॉबी संग भी जुड़ा था और किरण भट्ट इससे खासा नाराज थी. परवीन के बाद महेश का नाम एक्ट्रेस सोनी राजदान के साथ चर्चा में आया.





इस बार महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी (1986) कर ली और शादी के बाद उन्होंने कानूनी तौर पर किरण से तलाक ले लिया.



सोनी से महेश भट्ट को दो बेटियां आलिया और शाहीन भट्ट हुईं. आज पूरा भट्ट परिवार एक ही छत के नीचे रहता है, सिवाय किरण भट्ट के.