पूजा भट्ट ने शेयर की बचपन की दर्दनाक याद, जब मां किरण भट्ट ने पिता महेश भट्ट को बालकनी में किया था बंद

एक्ट्रेस और फिल्ममेकर पूजा भट्ट ने हाल ही में अपने टॉक शो ‘द पूजा भट्ट शो' के नए एपिसोड में पिता महेश भट्ट और मां किरण भट्ट से जुड़ी बचपन की एक बेहद ही भावुक कर देने वाली याद को शेयर किया है. बचपन की इस याद ने पूजा के दिल पर गहरा असर छोड़ा, जिसे वह कभी भी भुला नहीं पाई. शो के दौरान बातचीत करते हुए महेश भट्ट भी पूजा के साथ बीते रिश्तों को याद करते हुए काफी ज्यादा भावुक हो गए. उन्होंने कहा, “एक बच्चे जैसी मासूमियत, और एक एडल्ट जैसी समझदारी…” उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बचपन का एक खास पल हमेशा उनके साथ रहा है. इस पूजा ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा कि वह कभी उन्हें जज नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपनी फैमिली की कंडीशन्स और दिक्कतों को समझती हैं.

एक रात जब नशे में धुत होकर घर आए पिता महेश भट्ट

पूजा भट्ट ने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा, एक बार आपने मुझे एक खास व्यक्ति के साथ रिलेशन में आने के लिए मना किया था और मैंने आपसे कहा था, ‘ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको हमें छोड़ना नहीं चाहिए था.' आपने कहा, ‘सच में?' और मैं रुक गई, क्योंकि मुझे लगा यह बहुत ही चालाकी भरी चीज थी.'

शो में आगे बात करते हुए पूजा ने अपनी मां किरण भट्ट और पिता से जुड़ी बचपन की एक याद को शेयर किया. पूजा ने बताया, जब हम सिल्वर सैंड्स में रहा करते थे, एक दिन आप नशे में धुत होकर घर आए और सीधा बालकनी में चले गए. मम्मी ने आपको उसी वक्त वहां बंद कर दिया. बाहर समुद्र की लहरें काफी ज्यादा तेजी से उठ रही थीं.

जब मां किरण भट्ट ने किया महेश भट्ट को बालकनी में बंद

पूजा ने आगे कहा, “मैंने आपकी आवाज सुनी — ‘किरण, पूजा, मुझे अंदर आने दो.' आपकी आवाज समुद्र की लहरों के साथ गूंज रही थी. वो बात आज भी मुझे काफी अच्छे से याद है. आपकी आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मम्मी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और कहा, 'तुम दरवाजा नहीं खोल सकती, वह हर रात शराब पीता है. यह उसके लिए अच्छा नहीं है, उसे इससे सीखना होगा.'

पूजा ने बताया कि यह घटना उनके लिए बेहद आघातपूर्ण थी, लेकिन इसने उनके पिता के साथ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि उस दिन के बाद मैं पूरी तरह आपकी साइड आ गई और फिर कभी आपको नहीं छोड़ा.”



पिता महेश भट्ट ने बीवी से पहले बेटी पूजा को बताई दूरी शादी की बात

पूजा ने एक और पल को याद करते हुए बताया कि जब उनके पिता महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी करने का फैसला किया था, तो उन्होंने यह बात सबसे पहले उन्हें बताई थी. पूजा ने कहा, “मुझे यह बहुत गर्व की बात लगी कि आपने यह बात मेरी मां को बताने से पहले मुझसे साझा की. मुझे लगा कि आपने मुझे बराबरी का दर्जा दिया. बच्चों के लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि उनके माता-पिता भी इंसान हैं. उन्हें भी गलतियाँ करने और अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का हक है.”



