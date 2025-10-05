14 की उम्र में अनाथ लड़की से हुआ था महेश भट्ट को प्यार, खून से लिखते थे खत, बाद में दिया जिंदगी भर का गम

दिग्गज फिल्ममेकर महेश भट्ट ने हाल ही में अपनी पहली पत्नी लॉरेन भट्ट और उनके साथ अपनी लवस्टोरी के बारे में बताया. महेश ने अपनी पहली पत्नी का नाम किरण भट्ट रखा था, जिससे उन्हें दो बच्चे पूजा और राहुल भट्ट हुए थे. महेश की किरण से पहली मुलाकात तब हुई थी, जब वह महज 14 साल की थीं और डायरेक्टर 16 साल के थे. महेश भट्ट अपने एक दर्जी के जरिए लॉरेन को अपने खून से लिखे प्रेम पत्र भेजते थे. महेश ने अपने बेटी पूजा भट्ट के साथ एक पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ पर कई दिलचस्प बातें बताने के साथ-साथ कई खुलासे भी किए हैं.



अनाथालय में रहती थी लॉरेन



महेश भट्ट ने अपनी बेटी को बताया कि उनकी पहली पत्नी लॉरेन एक अनाथालय में रहती थीं और पहली पत्नी से अलग होने के बावजूद वो आज भी उनका ख्याल करते हैं. इस इंटरव्यू में फिल्ममेकर अपनी बेवफाई और आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से शादी के बारे में भी बताया. लॉरेन संग अपनी पहली मुलाकात याद कर महेश भट्ट ने कहा, 'मैं सिर्फ 16 साल का था और 14 साल की, वह एक अनाथालय में रहती थी, उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे स्कूल या बोर्डिंग स्कूल भेज सके, फिर एक दिन मेरी नजर लॉरेन पर नजर पड़ी, वो अपनी स्कूल की लड़कियों के साथ बॉम्बे स्कॉटिश के गेट पर खड़ी थी, लॉरेन बेहद खूबसूरत थी और यही बात मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूं, इसलिए उससे मिलने में मुझे बहुत समय लग गया'.





दर्जी के जरिए की मुलाकात

आगे बताते हुए महेश भट्ट ने कहा, 'एक दिन हिम्मत करके मैं उसके पास गया, अपने बारे में बताया, मुझे आज भी याद है कि मैंने उसे मिलन सुपारी ऑफर की थी'. भट्ट पहली ही मुलाकात में लॉरेन से बहुत प्रभावित हुए थे. इसके बाद महेश ने एक दर्जी के जरिए लॉरेन से बार-बार मिलने का प्लान बनाया. भट्ट ने कहा, 'वो स्कूल की वर्दी सिलता था, मैंने उससे विनती की कि वो मेरा प्रेम पत्र लॉरेन तक पहुंचा दे, लेकिन उसने मुझसे कहा कि इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो काम चला जाएगा, लेकिन वो अच्छा इंसान निकला, उसने मेरे लव लेटर लिए और उसे दे दिए, लॉरेन को मैंने खून से प्रेम पत्र लिखा था और उसका जवाब भी खून से लिखे लव लेटर में आया था'.



जब पकड़े महेश और लॉरेन



एक दिन लॉरेन और महेश एक क्लास में मिले. लॉरेन ने चौकीदार को पैसे दिए कि वह स्कूल का गेट खुला रखे. वहीं, महेश पीछे के दरवाजे से लॉरेन से मिलने आए थे. उस वक्त क्लास में अंधेरा था और महेश भट्ट ने एक माचिस की तिली जलाई और फिर लॉरेन ने उनका चेहरा देखा, लेकिन लुका-छिपी का यह खेल ज्यादा दिन नहीं चला. प्रेम पत्र इधर से उधर करने के चलते दर्जी की नौकरी चली गई और लॉरेन को भी स्कूल से निकाल दिया गया.