ये तो हीरोइन बन जाएगी... बॉयफ्रेंड के कहने पर पूजा भट्ट ने छोड़ दी थी ये सुपरहिट फिल्म

हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी' की रिलीज़ के दौरान निर्माता महेश भट्ट ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि फ़िल्म जगत में अभिनेत्रियों के रिश्ते अक्सर उनके कैरियर के आड़े आ जाते हैं. इस सिलसिले में उन्होंने अपनी बेटी और अभिनेत्री पूजा भट्ट का एक क़िस्सा याद करते हुए कहा- “ये मेरी बच्ची पूजा के साथ हुआ था. जब उसने 1989 में ‘डैडी' फ़िल्म की थी, उसके बाद हम ‘आशिक़ी' बना रहे थे. मैंने पूजा को अप्रोच किया, पर उसने मना कर दिया. उसने इसलिए मना किया क्योंकि उसके बॉयफ़्रेंड को लगा कि ‘ये तो हीरोइन बन जाएगी, कहीं हमारा रिश्ता न टूट जाए.'

आगे उन्होंने कहा- उस वक़्त पूजा केवल 18-19 साल की थी. उसने बॉयफ़्रेंड की बात मानी और फ़िल्म को ‘ना' कह दिया. लेकिन जब वो ऊटी में आउटडोर शूटिंग पर पहुंची और गाने की पिक्चराइज़ेशन देखी, तो उसे बहुत अफ़सोस हुआ और एहसास हुआ कि उसने ग़लत फ़ैसला लिया. तभी उसने तुरंत ‘दिल है कि मानता नहीं' के लिए हामी भर दी.”

महेश भट्ट ने आगे कहा- “पूजा भट्ट जैसी स्ट्रॉन्ग माइंडेड और स्ट्रॉन्ग विल्ड महिला भी उस दौर से गुज़री थी. आज भी यही हालात हैं. पुरुष अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई महिला अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सीमाएँ तोड़े तो समाज उसे कटघरे में खड़ा कर देता है.” आगे बात करते हुए महेश भट्ट ने ये भी बताया कि विदेश में किस तरह से अभिनेत्रियों से प्रेग्नेंसी रूल पर भी दस्तख़त कराए जाते हैं और अब भारतीय सिनेमा भी में शायद कुछ लोग ये करने लगे हैं.