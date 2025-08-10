विज्ञापन

सैयारा के शोर में इस फिल्म का बार बार देख रहे लोग, मुस्लिम दर्शकों को भा रही फिल्म, रक्षाबंधन मे भी खूब कमाए

एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' एक पौराणिक फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रक्षाबंधन के दिन भी 19 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. 

महावतार नरसिम्हा फिल्म ने रक्षाबंधन पर की खूब कमाई
नई दिल्ली:

18 जुलाई को रिलीज हुई सैयारा का शोर अब कम हो चुका है. लेकिन अहान पांडे और अनीत पड्डा की इस फिल्म के हफ्तेभर बाद सिनेमाघरों में एक इंडियन एनिमेटेड फिल्म रिलीज हुई, जिसका बजट 10 से 15 करोड़ का था. लेकिन फिल्म की कमाई 150 करोड़ तक केवल 16 दिनों में पहुंच गई है. वहीं 16वें दिन यानी रक्षाबंधन पर फिल्म की कमाई 19 करोड़ पार की हुई है, जो की तारीफ के काबिल है. नहीं पहचाना हम बात कर रहे हैं एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा की, जिसे अश्विन कुमार ने डायरेक्ट किया है. वहीं खुद उन्होंने NDTV से खास बातचीत में बताया था कि फिल्म को देखने दर्शक बार बार जा रहे हैं. जबकि एक ने तो 20 बार इस फिल्म को देख लिया है. 

कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 16 दिनों में भारत में फिल्म की कमाई 145.15 करोड़ पहुंच चुकी है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 160 करोड़ पार का है. जबकि रक्षाबंधन के मौके पर 16वें दिन फिल्म ने 19.50 करोड़ की कमाई हासिल की है, जो कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए बड़ी बात है. 

अश्विन कुमार ने एनडीटीवी से कहा, यह कोई धार्मिक फ़िल्म नहीं है. यह एक अंतर्धार्मिक आस्था पर आधारित फ़िल्म है. क्योंकि प्रेम एक सार्वभौमिक भावना है. आस्था भी सार्वभौमिक है. इसलिए फ़िल्म तेज़ी से आगे बढ़ रही है. " आगे डायरेक्टर ने साफ किया कि महावतार नरसिंह किसी को उपदेश देने या धर्मांतरण कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा,  "कई मुस्लिम दर्शकों सहित विभिन्न समुदायों के लोग मेरे पास आए और कहा कि फ़िल्म ने उनकी आस्था को मजबूत किया है. मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अपना धर्म बदल लो. मैं यह कह रहा हूं कि तुम आस्था को समझो. चाहे तुम किसी ईश्वर से प्रार्थना करो, ऊर्जा में विश्वास करो, या ब्रह्मांड में अपना विश्वास रखो, यह फिल्म बस तुम्हें उस आस्था के प्रति समर्पित होने के लिए कहती है."

गौरतलब है कि एनिमेटेड पौराणिक फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी दर्शाती है. राक्षस हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा से वरदान पाकर अत्याचार करता है. उनका पुत्र प्रह्लाद, विष्णु भक्त, पिता के खिलाफ खड़ा होता है. नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप का वध कर धर्म स्थापित करता है. 

