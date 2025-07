भगवान विष्णु के अवतार पर आई फिल्म दे रही सैयारा को टक्कर, सिनेमाघर के बाहर जुते-चप्पल उतार लोग देख रहें फिल्म

सैयारा फिल्म की आंधी हर जगह छाई हुई है. हर कोई सैयारा के पीछे दीवाना हुआ है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. सैयारा के सामने कोई फिल्म टिक नहीं पा रही है. मगर अब एक ऐसी फिल्म आई है जो इस आंधी को पार करते हुए शानदार कमाई कर रही है. ये एक कन्नड़ एनिमेटेड फिल्म है. जिसका नाम महावतार नरसिम्हा है. महावतार नरसिम्हा लिमिटेड थिएटर में ही रिलीज हुई है लेकिन इसे देखने के लिए लोगों की लाइन लग गई है. इतना ही नहीं लोग इसे देखने के लिए थिएटर के बाहर चप्पल तक उतारकर जा रहे हैं.

If #Saiyaara has stumped the film trade and insiders, here comes another eye-opener.



Last Friday, a Kannada animation film, #MahavatarNarsimha released in limited theatres in Kolkata. There was no publicity, no hoardings, no reels, no interviews.



And come Sunday, its Housefull… pic.twitter.com/u4Aro3tplH