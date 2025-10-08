भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर अब पत्नी ज्योति सिंह का गंभीर आरोप, बोलीं- मुझे अबॉर्शन की दवाईंया दी और मेरा...

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच पारिवारिक झगड़ा अब पूरी तरह से सड़क पर आ गया है. ज्योति ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पवन ने उन्हें कई बार अबॉर्शन की दवाइयां खिलाईं, जिससे उनका गर्भ गिर गया. ज्योति ने बताया कि जब वह इन दवाइयों के खिलाफ बोलती थीं, तो पवन उन्हें इतना तंग करते थे. ज्योति ने कहा, "पवन कहते हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए, लेकिन जो बच्चे का इतना शौकीन हो, वह अपनी पत्नी को ऐसी दवाइयां क्यों देगा? मैंने आज तक कई बातें छिपाई थीं, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया. मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, बस अपना दर्द बता रही हूं." उन्होंने यह भी दोहराया कि पवन ने उनका अबॉर्शन कराया.

ज्योति ने पहले सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था, जिसमें रोते हुए बताया कि पवन ने लखनऊ वाले घर में घुसने नहीं दिया और पुलिस बुला ली. वह पवन से मिलने गई थीं, लेकिन बातचीत के दौरान सिर्फ चुनाव लड़ने की जिद की.पवन सिंह ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है. उन्होंने मीडिया से कहा, "ज्योति ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि वह मिलने आ रही हैं. मैं उनके इरादे जानता था, इसलिए प्रशासन को सूचना दी. हमने 1.5 घंटे बात की, लेकिन वह सिर्फ टिकट की मांग कर रही थीं. पुलिस पहले से वहां थी, ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे." पवन ने बताया कि तलाक का केस आरा कोर्ट में उनकी तरफ से चल रहा है, जबकि मेंटेनेंस का केस ज्योति ने बलिया में दाखिल किया है. उन्होंने भावुक होकर कहा, "मैं 10-15 घंटे काम करता हूं. घर लौटता हूं तो बच्चे की याद आती है. मां या स्टाफ दरवाजा खोलते हैं. मैं इंसान हूं, कभी थक जाता हूं. आंसू आ जाते हैं. मर्द का दर्द कोई नहीं समझता. फैमिली मैटर कैमरे पर नहीं, कमरे में सुलझता है."

पवन ने ज्योति के पिता पर भी निशाना साधा. कहा कि वे लखनऊ आए और बोले, "हमारी बेटी को विधायक बनाओ, फिर रहना हो तो रहना, वरना छोड़ दो." पवन ने जोर देकर कहा, "मैं मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा. जनता मेरे लिए भगवान है." ज्योति का कहना है कि वह पवन को बदनाम नहीं करना चाहतीं, लेकिन सच्चाई सबके सामने लाना जरूरी था. यह विवाद अब कानूनी रंग ले चुका है. दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. पवन की फैन फॉलोइंग को देखते हुए यह मामला सुर्खियां बटोर रहा है. क्या यह झगड़ा सुलझेगा या और बिगड़ेगा? आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं.