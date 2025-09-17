विज्ञापन

धनाश्री वर्मा के साथ फ्लर्ट करते नजर आए पवन सिंह, बोले- आप इंडियन ड्रेस पहनेंगी तो सारा काम छोड़कर...

Dhanashree Verma इस वक्त राइज एंड फॉल की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं. उनकी कही हर बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है.

धनाश्री वर्मा के साथ फ्लर्ट करते नजर आए पवन सिंह, बोले- आप इंडियन ड्रेस पहनेंगी तो सारा काम छोड़कर...
पवन सिंह और धनाश्री वर्मा की बढ़ी दोस्ती
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर इस वक्त केवल दो ही शो की चर्चा है. एक बिग बॉस-19 और एक राइज एंड फॉल. एक तरफ बिग बॉस से जहां तान्या मित्तल सुर्खियां बटोर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ राइज एंड फॉल में धनाश्री वर्मा लाइम लाइट ले रही हैं. खुद तो वो सोशल मीडिया स्टार और इनफ्लुएंसर हैं ही इसके बाद पर्सनल लाइफ भी कुछ ऐसी रही जो कि चर्चा में रही. हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से उनकी शादी और फिर तलाक की.

राइज एंड फॉल की चर्चित कंटेस्टेंट बनीं धनाश्री

धनाश्री वर्मा अपनी बातों से तो सोशल मीडिया पर चर्चा पा ही रही हैं इसके अलावा घर के अंदर भी उनकी फैन फॉलोइंग दिख रही है. शो के एक प्रोमो ने इंटरनेट पर खूब खलबली मचाई है. इसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह, धनाश्री वर्मा के साथ हेल्दी फ्लर्ट करते नजर आ रहे हैं. पवन सिंह धनाश्री को बिंदी लगाने की सलाह देते हैं. जब धनाश्री हां में जवाब देती हैं तो पवन सिंह ऐसी बात कहते हैं कि सब हंस पड़ते हैं.

पवन सिंह बोले - सारा काम छोड़ आउंगा तुम्हें देखने 

पवन सिंह, धनाश्री से कहते हैं ये जो आप आज होंठ लाली लगाए हैं इसके साथ एक बिंदी भी लगा लीजिए. धनाश्री कहती हैं जिस दिन इंडियन पहनूंगी प्रॉमिस करती हूं कि बिंदी जरूर लगाउंगी. इस पर पवन सिंह कहते हैं जिस दिन आप इंडियन पहनेंगी मैं कोई भी काम छोड़कर इस घर में आउंगा. इस पर धनाश्री जोर से हंस पड़ती हैं उनके साथ मौजूद सभी लोग भी ठहाका लगाते हैं.

लेडी सलमान बनेंगी धनाश्री वर्मा

धनाश्री वर्मा ने शो में बातचीत के दौरान कहा कि अब वह शादी नहीं करना चाहती हैं. बल्कि वह सिंगल रहकर लेडी सलमान खान बनने का इरादा रखती हैं.

