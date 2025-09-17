युजवेंद्र चहल के साथ रिश्ते में बहुत कुछ झेल रही थीं धनाश्री! बोलीं अब शादी नहीं करूंगी फीमेल सलमान बनूंगी

कोरियोग्राफर और अभिनेत्री धनाश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं. इस साल की शुरुआत में ही उनका युजवेंद्र चहल से तलाक हुआ था. तब से लेकर अब तक उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उनकी पीठ पीछे लोग बहुत सी बातें बनाते थे. बता दें कि शादी के पांच साल बाद फरवरी 2025 में धनाश्री और चहल का तलाक हो गया था. दोनों के तलाक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. चहल के फैंस ने धनाश्री को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया था.

‘राइज एंड फॉल' में धनाश्री वर्मा ने कंटेस्टेंट अरबाज पटेल से तलाक पर बात की. धनाश्री वर्मा ने अपने दिल की बात उनसे साझा की और कहा, ‘जो भी बहस सोशल मीडिया या अन्य कहीं हो रही हैं, वो सब निराधार हैं.' धनाश्री वर्मा ने कहा, "ये सब जो तलाक की बातें चल रही हैं, वो लोगों ने बनाई हैं. मैंने उनको पहले ही पीछे छोड़ दिया है."

धनाश्री ने दृढ़ता से यह स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इस चर्चा से आगे बढ़ चुकी हैं. अरबाज पटेल ने भी सहानुभूति के साथ जवाब देते हुए कहा, "बाहर लोग हमेशा कहानी बनाते रहेंगे, लेकिन जो अंदर महसूस होता है, वो असली है. मुझे भी कई बार अपने संघर्षों से जूझना और उन्हें समझना पड़ा."

दोनों कंटेस्टेंट के बीच यह बातचीत एक दुर्लभ क्षण था, जब वो प्रतियोगिता को भूल अपने मन की बात एक-दूसरे से साझा करते दिखे. शो के हर एपिसोड में कंटेस्टेंट के बीच प्रतियोगिता बढ़ रही है. हाल ही में अरबाज पटेल और आरुष भोला के बीच एक तीखी बहस हुई जो आगे चलकर हाथापाई में बदल गई.

इस शो में कंटेस्टेंट्स को 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में विभाजित किया गया है. 'राइज एंड फॉल' को बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है.

नहीं करेंगी शादी

शो में नयनदीप रक्षित और पवन सिंह के साथ एक खुलकर बातचीत में, धनाश्री ने बताया कि वह अपने सिंगलहुड को इंजॉय कर रही हैं और किसी साथी की तलाश में नहीं हैं. उन्होंने कहा, "नहीं, अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है. मैं अपने रिश्तों में बहुत कुछ झेल चुकी हूं. मैं इस इंडस्ट्री की फीमेल सलमान खान बनूंगी."