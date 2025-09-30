विज्ञापन

पटौदी खानदान के दामाद की 10 फोटो, किसी पठान से कम नहीं पर्सनैलिटी, आठवीं पर बोलेंगे- सैफ जैसा गुड लुकिंग

आज हम आपको शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी के दामाद की फोटो दिखाने जा रहे हैं. पर्सनैलिटी में ये सैफ अली खान पर भी भारी पड़ते हैं.

देखें पटौदी खानदान के दामाद की 10 फोटो
नई दिल्ली:

सैफ अली खान के बहनोई और पटौदी खानदान के इकलौते दामाद कुणाल खेमू बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों से जुड़े थे. कुणाल ने सैफ की स्टार वाइफ करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर की फिल्म में बतौर चाइल्ड स्टार काम किया था. कुणाल आज 42 साल के हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. बतौर एक्टर वो बॉलीवुड में चले नहीं और अब फिल्मों में साइड रोल करते नजर आते हैं. एक्टर ने खुद से 4 साल बड़ी सोहा अली खान से शादी रचाई थी.

25 मई 1983 को जन्में कुणाल ने बतौर चाइल्ड स्टार अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो गुल गुलशन गुलफाम से की थी. फिल्म सर से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था.

कुणाल ने महज 10 साल की उम्र में ही सिनेमा में कदम रख दिया था. उन्होंने आमिर खान, सलमान खान और अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड सुपरस्टार संग काम किया है.

बतौर चाइल्ड स्टार्स कुणाल ने हम हैं राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, भाई, जुड़वां, दुश्मन, और जख्म जैसी दमदार फिल्मों में काम किया है. राजा हिंदुस्तानी में वह करिश्मा संग दिखे थे.

इसके बाद कुणाल ने बतौर एक्टर साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म कलयुग में काम किया और इस फिल्म के गाने आज भी हिट हैं. उनकी बाकी की फिल्मों में ढोल, गोलमाल 3 और गो गोवा गोन भी हैं.

कुणाल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्टर ने साल 2015 में सैफ अली खान की छोटी बहन सोहा अली खान से शादी रचाई थी. शादी करने से पहले सोहा और कुणाल 7 सालों तक लिव इन में रहे थे.

एक्टर ने सोहा संग लिव इन में रहने पर कहा था कि इस वक्त में हमनें एक-दूजे को अच्छे से समझा और शादी के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई नेगेटिव बदलाव नहीं आया है. एक्टर ने कहा कि शादी तो एक फॉर्मेलिटी थी दोनों के लिए.

कुणाल और सोहा की पहली मुलाकात फिल्म ढूंढते रह जाओगे के सेट पर हुई थी, लेकिन कपल की लवस्टोरी की शुरुआत फिल्म 99 के सेट से हुई थी. उनकी यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला.

कुणाल से शादी करनी है, यह बात सोहा ने अपनी मां शर्मिला टैगोर को बताई थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि वह इस बारे में पिता को नहीं बता सकती थीं, क्योंकि उनके यहां पिता को बताने का रिवाज नहीं है.

जब शर्मिला टैगोर बेटी के कहने पर पहली बार कुणाल से मिलीं तो वह उन्हें पसंद आ गए. फिर शर्मिला ने अपनी बेटी की च्वाइस पर हामी भरी और उनकी शादी करवा दी.

कुणाल और सोहा की शादी को आज 10 साल हो चुके हैं और इस शादी से उनकी एक बेटी इनाया भी हैं, जिसका कपल ने हाल ही में 8वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. करीना ने भी इनाया को जन्मदिन विश किया था.

