170 करोड़ की मालकिन ये एक्ट्रेस, यूं करती है दिवाली की सफाई, वीडियो देख आप भी कहेंगे खूब पैसे बचा रही...

बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने दीपावली से पहले घर की साफ-सफाई और फिटनेस को एक साथ जोड़ने का मजेदार और अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है. उन्होंने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में वर्कआउट करते हुए सफाई भी करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह अपने रोजमर्रा के कामों को भी किस तरह रचनात्मक और मनोरंजक बना सकती हैं.

वीडियो में सोहा जिम के शीशे पर एक कपड़ा लेकर अपने हाथों की एक्सरसाइज करती नजर आती हैं. वह कपड़े से शीशे को ऊपर से नीचे पोंछते हुए अपनी बाजुओं की कसरत कर रही हैं. इस तरह उन्होंने दो काम निपटाए, पहला जिम की सफाई और दूसरा खुद की फिटनेस. उन्होंने इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज में भी सफाई को शामिल किया. इतना ही नहीं, उन्होंने मॉपिंग को भी एक्सरसाइज में बदल दिया और अपने पैरों के नीचे कपड़ा रखकर जिम के फर्श को साफ किया.

इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "दीपावली से पहले थोड़ी सी सफाई जिम में... शीशा पोंछा, फर्श साफ किया और साथ में कैलोरी भी बर्न की. जब एक्सरसाइज में इतना मूवमेंट हो, तो वैक्यूम क्लीनर की जरूरत ही क्या है?" उन्होंने इसे एक मजेदार एक्टिविटी बनाते हुए 'दीवाली रेडी' और 'फक्शंनल फिटनेस' जैसे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया.

सोहा के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2004 में बॉलीवुड में शाहिद कपूर के साथ फिल्म 'दिल मांगे मोर' से डेब्यू किया. हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन सोहा ने हार नहीं मानी. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'रंग दे बसंती', 'आहिस्ता आहिस्ता', 'खोया खोया चांद', 'मुंबई मेरी जान', 'दिल कबड्डी', 'साहेब, बीवी और गैंगस्टर', और 'घायल वन्स अगेन' समेत कई फिल्में शामिल हैं. 'रंग दे बसंती' में सोहा के अभिनय की खास तारीफ हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कई पुरस्कारों में नामांकन भी मिला.