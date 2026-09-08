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8 साल पुराना सपना चौधरी का वो गाना जिसके बिना अधूरी है पार्टियां, डीजे की पहली पसंद, गारंटी है कभी ना कभी तो आपने भी किया होगा डांस

सपना चौधरी हरियाणवी लोकगीत का मशहूर चेहरा हैं. उन्होंने कई हरियाणवी गाने को अपनी खास परफॉर्मेंस से हिट बनाया है. लेकिन एक गाना ऐसा था, जिसने सपना चौधरी को रातों-रात स्टार बना डाला था.

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8 साल पुराना सपना चौधरी का वो गाना जिसके बिना अधूरी है पार्टियां, डीजे की पहली पसंद, गारंटी है कभी ना कभी तो आपने भी किया होगा डांस
8 साल पुराना सपना चौधरी का वो गाना जिसके बिना अधूरी है पार्टियां, डीजे की पहली पसंद
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सपना चौधरी हरियाणवी लोकगीत का मशहूर चेहरा हैं. उन्होंने कई हरियाणवी गाने को अपनी खास परफॉर्मेंस से हिट बनाया है. लेकिन एक गाना ऐसा था, जिसने सपना चौधरी को रातों-रात स्टार बना डाला था. इस गाने को सुन आज भी दर्शक झूमकर डांस करने लगते हैं. यह गाना 'तेरी आंख्या का यो काजल' है, जिसने सपना चौधरी को हरियाणा की डांसिंह क्वीन बना दिया था. इस गाने के बाद हजारों लोग सपना चौधरी की परफॉर्मेंस देखने के लिए दूर-दूर से आते थे. 

100 करोड़ के पार व्यूज

2018 में सोनोटेक के बैनर तले 'तेरी आंख्या का यो काजल' रिलीज हुआ था. इस गाने ने न सिर्फ यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज बटोरे बल्कि सपना को रातों-रात स्टार बना दिया. डीसी मदाना की कड़क देसी आवाज, वीआर ब्रॉस का कैची डीजे म्यूजिक और वीर ढैय्या-हंसराज रेलहन के बोलों ने ‘तेरी आख्या का यो काजल' को अमर बना दिया. सपना ने इसमें अपने सिग्नेचर ठुमके लगाकर इसे लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचाया. आधिकारिक सोनोटेक चैनल पर ‘तेरी आख्या का यो काजल' को अकेले 67 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जबकि कुल वर्जन मिलाकर यह 100 करोड़ पार कर चुका है.

गाने के असली रचयिता और कास्ट

'तेरी आंख्या का यो काजल' गाने को अक्सर लोग इस गाने को सिर्फ सपना चौधरी से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी टीम का योगदान है. सपना की शुरुआत 3100 रुपये की स्टेज फीस से हुई थी, लेकिन इस गाने ने उन्हें करोड़ों का सफर तय करने का मौका दिया. 'तेरी आंख्या का यो काजल' गाने की लोकप्रियता इतनी थी कि लोग प्लेन में भी इस पर डांस करते दिखे, एम्स्टर्डम के किंग्स डे सेलिब्रेशन में विदेशी भी ठुमके लगाते नजर आए. बिग बॉस 11 के बाद सपना की फेम और बढ़ी, जहां उन्होंने 'तेरी आख्या का यो काजल' पर परफॉर्म किया. आज भी लाइव शो में यह उनका सिग्नेचर नंबर बना हुआ है. ‘तेरी आख्या का यो काजल' यूट्यूब के टॉप 25 सबसे ज्यादा देखे गए भारतीय गानों में यह शामिल रहा.

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