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'तेरी आख्या का यो काजल' बजते ही नाचने पर मजबूर हुईं सपना चौधरी, किया ऐसा डांस छूट गए डांसर्स के पसीने

सपना चौधरी हाल में सोनोटेक के एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने नाम से मशहूर तेरी आख्या का यो काजल पर ऐसे ठुमके लगाए कि डांसर्स भी फेल होते नजर आए.

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'तेरी आख्या का यो काजल' बजते ही नाचने पर मजबूर हुईं सपना चौधरी, किया ऐसा डांस छूट गए डांसर्स के पसीने
सपना चौधरी ने डांस करते ही लूट ली महफिल
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नई दिल्ली:

शेर शिकार करना छोड़ सकता है लेकिन शिकार करना नहीं भूलता. कुछ ऐसी ही बात लोग सपना चौधरी का एक लेटेस्ट वीडियो देखकर बोल रहे हैं. सपना ने इस अंदाज में ठुमके लगाए कि फैन्स को 8 साल पुरानी सपना याद आ गईं. दरअसल सपना चौधरी सोनोटेक के एक इवेंट में शामिल हुई थीं. यहां वह परफॉर्म करने नहीं बल्कि बतौर मेहमान पहुंची थीं लेकिन स्टेज और डांस  परफॉर्मर्स को देखकर उनका भी मन मचल गया. भई जिस डांस ने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया वो उससे दूर कैसे रह सकती हैं.

सपना ने डांस परफॉर्मर को दी कड़ी टक्कर

सपना चौधरी का ये लेटेस्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि सपना व्हाइट और ब्लैक कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. जैसे ही आंख्या का यो काजल बजता है सपना स्टेज पर खड़ी एक आर्टिस्ट का हाथ पकड़ कर स्टेज पर ले आती हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में डांस शुरू कर देती हैं. वीडियो देखकर आप कह सकते हैं कि सपना की एनर्जी देखने के बाद ही डांसर में भी जोश आ जाता है. दोनों के बीच ठुमकों की एक जुगलबंदी सी हो जाती है. लेकिन ये सपना का अंदाज है कि उनसे नजर नहीं हटती. आर्टिस्ट सपना के साथ पूरी टक्कर लेने की कोशिश करती है लेकिन आखिर में हार माननी ही पड़ती है. 

सोशल मीडिया पर आए ऐसे कमेंट

सपना फैन्स को वीडियो खासा पसंद आ रहा है. एक ने लिखा, सपना चौधरी हथियार भूल सकती है पर हथियार चलाना नहीं. एक ने कमेंट किया, इस डांस की खोज इसी औरत ने की थी और फिर पूरी दुनिया में सभी लड़कियों ने इसी डांस को ट्रेंड बना दिया. एक ने लिखा, सपना की होड़ ना होवे लाडली. एक ने कहा, ये हुई ना बात मैम, क्वीन ऑफ हरियाणा. एक ने लिखा, सपना मैडम अपने आप में शेरनी है. एक ने कमेंट किया, बहुत दिन में आज पहले वाले रोल में दिखीं सपना जी. 

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लेखक के बारे में
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उर्वशी नौटियाल
चीफ सब एडिटर
उर्वशी नौटियाल ने 2010 में टीवी से शुरुआत की. शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग मीडियम की बारीकियां सीखने के बाद 2015 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाथ आजमाया. लाइव... और पढ़ें
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