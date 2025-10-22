परिणीति चोपड़ा के बर्थडे पर पति राघव चड्ढा ने कुछ यूं दी बधाई, शेयर की बेबी बंप वाली अनसीन फोटोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज यानी 22 अक्टूबर को वो अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं. लेकिन इस बार का बर्थडे उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि सिर्फ दो दिन पहले ही परिणीति मां बनी हैं. जी हां, उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है और अब वो एक प्यारे से बेटे की मां बन चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने फैंस के साथ ये खुशखबरी साझा की थी. इस खबर के सामने आते ही फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स ने कपल को बधाइयों से भर दिया.

पहली बार बेटे के साथ बर्थडे

ये बर्थडे परिणीति के लिए किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि यह उनका बेटे के साथ पहला जन्मदिन है. परिणीति और उनके पति राघव चड्ढा के लिए ये समय बेहद खास है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने दिल की बात बताई थी. पोस्ट में राघव चड्ढा ने लिखा था- 'वो आखिरकार आ गया है. हमारा बेटा... और सच कहें तो अब हमें अपनी पुरानी ज़िंदगी याद ही नहीं रहती. हमारे दिल अब पूरी तरह भरे हुए हैं. पहले सिर्फ हम दोनों थे, अब हमारे पास सब कुछ है.' इस प्यारे मैसेज के साथ कपल ने अपने पैरेंटहुड की नई शुरुआत का ऐलान किया. फैंस इस पोस्ट पर खूब प्यार बरसा रहे हैं और अब सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि परिणीति अपने छोटे से प्रिंस की झलक दिखाएं.

कपिल शर्मा शो पर दी थी हिंट

कुछ समय पहले परिणीति और राघव कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेग्नेंसी को लेकर हल्का-सा हिंट दिया था. उस वक्त उन्होंने कुछ खुलकर नहीं बताया, लेकिन उनकी बातें सुनकर फैंस ने अंदाजा लगा लिया था कि खुशखबरी जल्द आने वाली है. कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्यारी-सी अनाउंसमेंट कर सबको चौंका दिया.

डबल सेलिब्रेशन

अब परिणीति और राघव के घर खुशियों का डबल धमाका चल रहा है. एक तरफ बेटे के जन्म की खुशी, तो दूसरी तरफ परिणीति का जन्मदिन. दोनों ही मौके कपल और उनके परिवार के लिए बेहद खास हैं. फैंस, दोस्तों और बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर परिणीति को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ-साथ पैरेंटहुड की बधाई भी दी.