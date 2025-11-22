परिणीति चोपड़ा के बेटे के लिए मौसी प्रियंका चोपड़ा और मौसा निक जोनस ने भेजा गिफ्ट, आपने देखा क्या?

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में अपनी कजिन बहन प्रियंका चोपड़ा और जीजू निक जोनस द्वारा भेजे गए तोहफों की झलक दिखाई, जो उनके न्यूबॉर्न बेटे नीर के लिए कपल ने भेजे हैं. परिणीति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर बहन और जीजू और भांजी मालती मैरी को शुक्रिया अदा करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक फोटो में एक बच्चे के शूज, बेबी हेयरब्रश और न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े देखने को मिल रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने एक प्यारा सा कैप्शन भी शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

परिणीति चोपड़ा ने कैप्शन में लिखी ये बात

परिणीति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, “नीर पहले से ही बिगड़ रहा है!” इसके साथ बच्चे की दूध की बोतल के इमोटिकॉन भी शेयर किया गया. अपने बेटे की तरफ से उन्हें धन्यवाद देते हुए, परिणीति ने लिखा, “थैंक यू मिमी मौसी, निक मौसा और मालती दीदी” इसके साथ दिल का इमोटिकॉन भी एक्ट्रेस ने जोड़ा है.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बेटे का नाम रखा नीर

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि परिणीति चोपड़ा ने राजनेता राघव चड्ढा से शादी की है. वहीं 19 अक्टूबर को कपल का बेटा पैदा हुआ है. वहीं 19 नवंबर को कपल ने बच्चे के एक महीना का पूरा होने पर बेटे के नाम का खुलासा किया. कपल ने कोलाब पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने बेटे का नाम नीर रखा है. पोस्ट में कपल ने कैप्शन दिया, “जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम — तत्र एव नीर. हमारे दिलों को जीवन की एक शाश्वत बूंद में शांति मिली. हमने उसका नाम ‘????????????????' रखा — शुद्ध, दिव्य, असीम.”

उदयपुर में हुई ती राघव-परिणीति की शादी

गौरतलब है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी राजस्थान के उदयपुर में हुई थी. कपल की लव स्टोरी लंदन में शुरू हुई, जहां दोनों पढ़ाई कर चुके हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार परिणीति चोपड़ा अमर सिंह चमकीला में नजर आई थीं. वहीं इन दिनों वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फैंस से जुड़ी हुई हैं.