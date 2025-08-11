मिस इंडिया रह चुकी परेश रावल की पत्नी की 10 फोटो, 7वीं देख कहेंगे- विलेन को मिल गई अप्सरा

बॉलीवुड सुपरस्टार परेश रावल हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं, जिन्होंने ना केवल शानदार कॉमेडी बल्कि विलेन के किरदारों से भी फैंस के दिलों पर भी राज किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी वाइफ मिस इंडिया रह चुकी हैं. लाइमलाइट से दूर रहने वाली परेश रावल की पत्नी उनकी पत्नी स्वरूप संपत एक समय पर कई विज्ञापनों और एक्टिंग की दुनिया में छाई हुई थीं. लेकिन अब वह सामाजिक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं. हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वह फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ की भी झलक दिखाती रहती हैं.

मुंबई में जन्मीं स्वरूप संपत ने 1979 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और उसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें रातोंरात मशहूर कर दिया. वहीं मॉडलिंग से शुरुआत करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

स्वरूप संपत ने 1981 में फिल्म नरम गरम और 1984 में करिश्मा जैसी फिल्मों में काम किया, जहां उनके बिकिनी सीन की खूब चर्चा हुई.

इसके अलावा टीवी शोज ये जो है जिंदगी में भी वह नजर आईं, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. उनकी अन्य फिल्मों में हिम्मतवाला (1983), साथिया (2002), और की एंड का (2016) शामिल हैं.

स्वरूप और परेश रावल की मुलाकात 1975 में थिएटर के दौरान हुई थी. इसकी जिक्र करते हुए परेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह स्वरूप को देखते ही उनके दीवाने हो गए और अपने दोस्तों से कहा कि वह उनसे शादी करेंगे.

12 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, 1987 में दोनों ने सिंपल तरीके से शादी की.

कपल के दो बेटे आदित्य और अनिरुद्ध हैं. आदित्य जहां फिल्म बमफाड से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं तो वहीं अनिरुद्ध ने सुल्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया.

हालांकि परेश रावल की पत्नी फिल्मी दुनिया से अब दूरी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं.उन्होंने इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर विश्वविद्यालय से शिक्षा में पीएचडी की.

स्वरूप दिव्यांग बच्चों को थिएटर सिखाने और गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं.