विज्ञापन

मिस इंडिया रह चुकी परेश रावल की पत्नी की 10 फोटो, 7वीं देख कहेंगे- विलेन को मिल गई अप्सरा

विलेन के रोल में बॉलीवुड पर राज करने वाले परेश राव की मिस इंडिया वाइफ की 10 तस्वीरों पर फैंस की नजरें टिक जाएंगी. 

Read Time: 2 mins
Share
मिस इंडिया रह चुकी परेश रावल की पत्नी की 10 फोटो, 7वीं देख कहेंगे- विलेन को मिल गई अप्सरा
परेश रावल की पत्नी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार परेश रावल हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं, जिन्होंने ना केवल शानदार कॉमेडी बल्कि विलेन के किरदारों से भी फैंस के दिलों पर भी राज किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी वाइफ मिस इंडिया रह चुकी हैं. लाइमलाइट से दूर रहने वाली परेश रावल की पत्नी उनकी पत्नी स्वरूप संपत एक समय पर कई विज्ञापनों और एक्टिंग की दुनिया में छाई हुई थीं. लेकिन अब वह सामाजिक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं. हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वह फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ की भी झलक दिखाती रहती हैं. 

मुंबई में जन्मीं स्वरूप संपत ने 1979 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और उसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें रातोंरात मशहूर कर दिया. वहीं मॉडलिंग से शुरुआत करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

Latest and Breaking News on NDTV

स्वरूप संपत ने  1981 में फिल्म नरम गरम और 1984 में करिश्मा जैसी फिल्मों में काम किया, जहां उनके बिकिनी सीन की खूब चर्चा हुई. 

Latest and Breaking News on NDTV

इसके अलावा टीवी शोज ये जो है जिंदगी में भी वह नजर आईं, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. उनकी अन्य फिल्मों में हिम्मतवाला (1983), साथिया (2002), और की एंड का (2016) शामिल हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

स्वरूप और परेश रावल की मुलाकात 1975 में थिएटर के दौरान हुई थी. इसकी जिक्र करते हुए परेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह स्वरूप को देखते ही उनके दीवाने हो गए और अपने दोस्तों से कहा कि वह उनसे शादी करेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

12 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, 1987 में दोनों ने सिंपल तरीके से शादी की.

Latest and Breaking News on NDTV

कपल के दो बेटे आदित्य और अनिरुद्ध हैं. आदित्य जहां फिल्म बमफाड से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं तो वहीं अनिरुद्ध ने सुल्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया. 

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि परेश रावल की पत्नी फिल्मी दुनिया से अब दूरी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं.उन्होंने इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर विश्वविद्यालय से शिक्षा में पीएचडी की.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

स्वरूप दिव्यांग बच्चों को थिएटर सिखाने और गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paresh Rawal, Swaroop Sampat, Paresh Rawal Wife, Paresh Rawal And Swaroop Sampat, Swaroop Sampat 1975
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com