विज्ञापन

परेश रावल ने कहा देश का न्यायतंत्र बहुत शक्तिशाली है, जिसने हमारी फिल्म ‘अजेय’ को बचा लिया

जीतू जोसेफ की दृश्यम 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. डायरेक्टर ने फिल्म को लेकर अपडेट भी दिया है. इसी बीच उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म मिराज को लेकर बात की है.

Read Time: 2 mins
Share
परेश रावल ने कहा देश का न्यायतंत्र बहुत शक्तिशाली है, जिसने हमारी फिल्म ‘अजेय’ को बचा लिया
परेश रावल ने कहा देश का न्यायतंत्र बहुत शक्तिशाली है
नई दिल्ली:

मलयालम सिनेमा इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है. कंटेंट से लेकर एक्टिंग तक, यहां की फिल्में लगातार दर्शकों का दिल जीत रही हैं. इसी इंडस्ट्री से आई थी ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम, जिसने दो पार्ट्स में तहलका मचाया और अब फैंस तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन दृश्यम 3 से पहले डायरेक्टर जीतू जोसेफ एक और दमदार फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है 'मिराज'.ये फिल्म सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है और इसके चारों तरफ पहले से ही जबरदस्त बज बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: 4 दिन में कमाए 1600 करोड़, हॉरर का लेवल सुपर से भी ऊपर

फीमेल सेंट्रिक है मिराज

जीतू जोसेफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि मिराज को सबसे पहले हिंदी में बनाने की प्लानिंग थी. लेकिन बड़ी मुश्किल यह थी कि बॉलीवुड में कोई भी एक्टर इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने को तैयार नहीं था. वजह यह थी कि ये फिल्म पूरी तरह फीमेल सेंट्रिक है और हीरो की भूमिका सिर्फ सपोर्टिव है. कई एक्टर्स से बात हुई लेकिन सभी ने मना कर दिया.

आसिफ अली ने दिखाई हिम्मत

कहानी यहां ट्विस्ट लेती है. जीतू जोसेफ ने ये आइडिया मलयालम स्टार आसिफ अली को सुनाया और उन्होंने बिना हिचकिचाए हां कह दिया. जीतू ने बताया कि आसिफ की खासियत ये है कि वो स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से ज्यादा किरदार की गहराई को अहमियत देते हैं. जब उन्हें पता चला कि असली हीरो इस फिल्म की नायिका है, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी. फिल्म की लीड अपर्णा हैं और उनका किरदार पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है. आसिफ ने भी इस रोल को सपोर्ट करने के लिए बड़ी सहजता दिखाई.

क्यों है खास मिराज

इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक दमदार सोशल मैसेज के साथ आ रही है. जीतू जोसेफ की फिल्मों से दर्शकों की उम्मीदें हमेशा हाई रहती हैं और इस बार भी वह कुछ नया लेकर आए हैं.अब देखना ये है कि मिराज बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल करती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chief Minister Yogi Adityanath, Yogi Adityanath, Paresh Rawal, Ajay, Film Ajay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com