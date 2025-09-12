4 दिन में कमाए 1600 करोड़, हॉरर का लेवल सुपर से भी ऊपर

The Conjuring box office collection: हॉरर फिल्म द कंजूरिंग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हुए हैं और इसका दुनियाभर में डंका बज रहा है. फिल्म ने 4 दिन में ही इतनी कमाई कर ली है कि कई रिकॉर्ड टूट गए हैं. ये फिल्म अभी भी सिनेमाघरों पर बवाल काट रही है. फिल्म ने 4 दिन में दुनियाभर में 1650 करोड़ की कमाई करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है. द कंजूरिंग को इंडिया में भी बहुत पसंद किया जा रहा है. ये फिल्म इंडिया में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. आइए आपको फिल्म के 4 दिन के कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

अब तक की इतनी कमाई

द कंजूरिंग हॉलीवुड की सुपरनैचुरल सीरीज की फिल्म है. इस फिल्म का पहला पार्ट 2013 में आया था. इस फ्रेंचाइजी की अब तक 8 फिल्में आ चुकी हैं. इस लिस्ट में द कॉन्ज्यूरिंग, एनाबेल, द कॉन्ज्यूरिंग 2, एनाबेल : क्रिएशन, द नन, एनाबेल कम्स होम, द कॉन्ज्यूरिंग: द डेविल मेड मी डू इट और द नन 2 शामिल हैं. अब नौंवा पार्ट धमाल मचा रहा है. फिल्म ने चार दिन में इंडिया में 55.65 करोड़ कमा लिए हैं. द कंजूरिंग के साथ भारत में कई बॉलीवुड और साउथ की फिल्में रिलीज हुई थीं मगर कोई भी इतनी कमाई नहीं कर पाई है. वहीं वर्ल्डवाइड 1650 करोड़ कमा लिए हैं.



बागी 4 रह गई पीछे

बता दें द कंजूरिंग के साथ सिनेमाघरों पर बागी 4 और द बंगाल फाइल्स के साथ तीन साउथ की फिल्में मद्रासी, लिटिल हार्ट्स और घाटी रिलीज हुई थी. इन सभी फिल्मों ने मिलकर इतनी कमाई नहीं की है जितनी द कंजूरिंग ने अकेले कर डाली है. ये फिल्म कमाई के मामले में रुक नहीं रही है. रोजाना कलेक्शन बढ़ते ही जा रहा है. द कंजूरिंग को माइकल चाव्स ने डायरेक्ट किया है. इसकी स्टारकास्ट ने एक्टिंग से इंप्रेस कर दिया है.