परेश रावल को ऑफर हुई थी दृश्यम-3 लेकिन कर दी रिजेक्ट, बोले- मुझे मजा नहीं आया

"दृश्यम 3" जिसमें अजय देवगन के साथ श्रिया सरन भी होंगे, अभिषेक पाठक के डायरेक्शन और कुमार मंगत की प्रोड्यूस की गई थी.

दृश्यम-3 परेश रावल को हुई थी ऑफर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने खुलासा किया है कि उन्हें अजय देवगन की "दृश्यम 3" में एक किरदार ऑफर हुआ था. लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया. बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए परेश ने कहा कि हालांकि स्क्रिप्ट 'बहुत अच्छी' थी लेकिन उन्हें जो किरदार दिया गया था वह उन्हें पसंद नहीं आई. परेश ने कहा कि उन्हें फिल्म में जो रोल दिया गया वह उन्हें ठीक नहीं लगा. परेश ने कहा, "हां, मेकर्स ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था. लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह किरदार मेरे लिए सही होगा. मेरा किरदार पढ़कर मजा नहीं आया. लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. मैं असल में इम्प्रेस हुआ. लेकिन एक अच्छी स्क्रिप्ट में भी आपको एक ऐसे किरदार की जरूरत होती है जिसके लिए आप एक्साइटेड हों. वरना मजा नहीं आएगा."

दृश्यम फ्रैंचाइजी

"दृश्यम 3" जिसमें अजय देवगन के साथ श्रिया सरन भी होंगे, अभिषेक पाठक के डायरेक्शन और कुमार मंगत की प्रोड्यूस की गई थी. यह 2015 में आई निशिकांत कामत के डायरेक्शन में फिल्म दृश्यम का सीक्वल है और दृश्यम-2 2022 में रिलीज हुई. 2015 में आई यह क्राइम थ्रिलर मोहनलाल अभिनीत 2013 की मलयालम फिल्म का रीमेक है. वह फिलहाल दृश्यम 3 के मलयालम वर्जन की शूटिंग भी कर रहे हैं.

दृश्यम 3 का टीजर इसी महीने रिलीज होने वाला था, लेकिन इसमें देरी हो गई. अपने सोर्स के हवाले से, टाइम्स नाउ न्यूज ने बताया था, "मलयालम फ्रैंचाइजी के मेकर जीतू और एंटनी और हिंदी रीमेक के मेकर कुमार मंगत के बीच एक समझौता हुआ है. जाहिर तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट में कहा गया है कि हिंदी टीम असल निर्माताओं की इजाजत के बिना अपनी फिल्म के टॉपिक के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकती."

मोहनलाल के शूटिंग की अनाउंसमेंट के बाद हिंदी के मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि उनकी फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी. तारीख की यह अचानक अनाउंसमेंट एंटनी और जीतू को रास नहीं आई. इस घटना के बाद, यह प्रावधान लागू हो गया." 
 

