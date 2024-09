अक्षय कुमार की भूत बंगला पर लगी हिट की गारंटी ! फिल्म में हुई इन तीन एक्टर की एंट्री जो फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर

अक्षय कुमार (Akshay kumar) ने अपने बर्थडे पर अपनी नई फिल्म की घोषणा की है. उनकी नई फिल्म का नाम भूत बंगला (Bhooth Bangla) है. इस फिल्म से जुड़ा एक्टर एक मोशन पोस्टर भी रिलीज कर चुके हैं, जिसमें अक्षय कुमार का कॉमेडी अंदाज देखने को मिल रहा है. अब भूत बंगला को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसे जान फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ सकती है. इतना ही नहीं कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 को भी टक्कर देगी अक्षय कुमार की भूत बंगला.

दरअसल इस फिल्म में अब तीन बड़े एक्टर की एंट्री हुई है. जो अक्षय कुमार के साथ कई हिट कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं. इन इन एक्टर का नाम परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी हैं. इन तीनों कलाकारों ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर हेरा फेरी, गरम मसाला और भूल भुलैया जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. ऐसे में भूत बंगला में परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी की एंट्री जान फैंस सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं.

STELLAR CASTING 🥵 #AkshayKumar-#PareshRawal-#RajpalYadav-#Asrani join hands for this #Priyadarshan directorial. Full trust on this experienced team. 🥵🥵🥵pic.twitter.com/xE9HMGtKt4