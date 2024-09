9 फ्लॉप फिल्मों के बाद अक्षय कुमार के हाथ लगी सफलता की चाबी ? आखिर क्यों बड़ी हिट साबित हो सकती है भूत बंगला

अक्षय कुमार काफी वक्त से एक हिट फिल्म की तलाश कर रहे हैं. पिछले 31 महीनों में वह 10 फिल्में लेकर आए, जिसमें से सिर्फ एक हिट हो सकी और बाकी नौ का बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरा हाल देखने को मिला. इस साल भी अक्षय कुमार बड़े मियां छोटे मियां, सरफिरा और खेल खेल में भी लेकर आए, लेकिन यह तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गईं. बार-बार फ्लॉप का सामना कर रहे अक्षय कुमार के पास अब लगता है सफलता की चाबी हाथ लग गई है.

जी हां, इस बात का पता उनकी नई फिल्म भूत बंगला से चलता है. अक्षय कुमार ने अपने जन्मदिन पर इस फिल्म की घोषणा की है. भूत बंगला को अक्षय कुमार के लिए सफलता की चाबी माना जा सकता है, इसके पीछे की वजह फिल्म के डायरेक्टर हैं. दरअसल भूत बंगला का निर्देशन अक्षय कुमार के हिट डायरेक्टर प्रियदर्शन कर रहे हैं. प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी हैं. इन दोनों ने हेरा फेरी, भागम भाग और भूल भुलैया जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है. ऐसे में अक्षय कुमार के फैंस भी सोशल मीडिया पर मान रहे हैं कि प्रियदर्शन के साथ उनकी फिल्म भूत बंगला हिट साबित होगी.

After 14 long years the blockbuster jodi is back with #BhoothBangla #HappyBirthdayAkshayKumar pic.twitter.com/CiK762tPJK

What a catchy title 💥 #BhoothBangla



Every Indians uses name Bhooth Bangla whenever they see old house 🏠 😂



This is a born blockbuster 💥#AkshayKumar pic.twitter.com/AEmDoi1Jmm