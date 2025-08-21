विज्ञापन

किस समय करना चाहिए डिनर? नहीं पता तो अक्षय कुमार से जानें, 80 प्रतिशत लोग कर रहे ये गलती

अपने फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने गुरुवार को अपने प्रशंसकों को बताया कि आखिर हम सभी के लिए जल्दी डिनर कर लेना क्यों जरूरी है.

Read Time: 3 mins
Share
किस समय करना चाहिए डिनर? नहीं पता तो अक्षय कुमार से जानें, 80 प्रतिशत लोग कर रहे ये गलती
अक्षय कुमार ने बताया डिनर का सही वक्त
नई दिल्ली:

अपने फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने गुरुवार को अपने प्रशंसकों को बताया कि आखिर हम सभी के लिए शाम 6:30 तक डिनर कर लेना क्यों जरूरी है. एक्टर ने देर से खाना खाने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की भी जानकारी दी. अभिनेता ने बताया कि जब हम देर से खाना खाते हैं, तो इससे हमें पेट संंबंधी समस्याएं होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सभी लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि वे शाम को 6:30 से पहले-पहले किसी भी सूरत में डिनर कर लें.

अभिनेता ने यह भी बताया कि रात में जब हमारा पूरा शरीर आराम करता है, तो पेट को भी आराम मिलना चाहिए. लेकिन देर से खाए गए भोजन को पचाने में पेट पूरी रात सक्रिय रहता है. ऐसे में सुबह उठते ही अगर नाश्ता कर लिया जाए तो पेट को आराम का समय नहीं मिलता और लगातार काम करने से पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ जाता है. अभिनेता ने ये बातें किताब लॉन्च के इवेंट में कहीं. इस दौरान, उन्होंने प्रशंसकों के बीच अपने सेहत से संबंधित राज भी खोले और बताया कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना जरूरी है. अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं होंगे, तो इससे हमें फ्यूचर में हेल्थ संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं. ऐसी स्थिति में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें.

उन्होंने आगे कहा, "मैं यह बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं. आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं." अक्षय कुमार ने कहा कि पेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर पेट सही रहेगा तो बीमारियां पास नहीं आएंगी. इसलिए मैं ये नियम हमेशा मानता हूं. शाम 6:30 बजे खाना इसलिए जरूरी है ताकि खाना अच्छे से पच सके, और जब रात में आप 9, 9:30 या 10 बजे सोने जाएं, तब तक पेट भी आराम करने के लिए तैयार हो जाए. ये बहुत ही आसान सी बात है." अक्षय ने बताया कि वह सोमवार को उपवास (व्रत) भी रखते हैं.

उन्होंने कहा, "मैं सोमवार को पूरे दिन व्रत करता हूं. रविवार रात का खाना मेरा आखिरी खाना होता है, फिर मैं सोमवार को कुछ नहीं खाता और मंगलवार सुबह खाना खाता हूं." वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही निर्देशक अहमद खान की अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे. इसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, मुकेश तिवारी, जाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा और सयाजी शिंदे जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshay Kumar, Akshay Kumar Health, Akshay Kumar Reveals Dinner Time, Akshay Kumar Dinner Time, Akshay Kumar Fitness
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com