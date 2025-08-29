विज्ञापन

Param Sundari Review In Hindi LIVE: जाह्नवी कपूर- सिद्धार्थ मल्होत्रा की परम सुंदरी का पढ़ें रिव्यू

Param Sundari Review In Hindi: जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म परम सुंदरी का पढ़ें रिव्यू हिंदी में...

Param Sundari Review In Hindi LIVE: जाह्नवी कपूर- सिद्धार्थ मल्होत्रा की परम सुंदरी का पढ़ें रिव्यू
Param Sundari Review In Hindi परम सुंदरी रिव्यू इन हिंदी
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है. जबकि सिद्धार्थ और जाह्नवी के अलावा, संजय कपूर और मंजोत सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. ‘परम सुंदरी' एक रोमांटिक-कॉमेडी क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरी है, जो उत्तर भारतीय और साउथ इंडियन लड़की के बीच की प्रेम कहानी पर केंद्रित है. फिल्म के गाने चर्चा में रहे, जिसके चलते फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच खूब चर्चा सुनने को मिल रही है.

जैसा अक्सर बॉलीवुड में होता है. सिड अमीर फैमिली से है. उसका कोई स्टार्टअप सक्सेस नहीं होता है. वो एक डेटिंग एप लॉन्च करना चाहता है. उसके पिता उसे चुनौती देते हैं कि अगर तुम साबित कर दो कि यह आइडिया अच्छा है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा. पिता संजय कपूर ने उसे एक महीने की चुनौती दी है और इस एप के ज़रिए जीवनसाथी ढूंढने को कहा है. अगर वह सफल रहा, तो उसे निवेश मिल जाएगा.

