7 साल में 6 फिल्में, फिर भी जान्हवी कपूर को पहली हिट का इंतजार, क्या 'परम सुंदरी' पूरा करेगी अधूरा सपना?

जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है, ऐसे में देखना यह है कि क्या ये फिल्म जान्हवी कपूर के करियर की हिट फिल्म साबित होती है या नहीं, जिसका वह 7 साल से इंतजार कर रही है. आइए जानते हैं इस बारे में.

7 साल में 6 फिल्में, फिर भी जान्हवी कपूर को पहली हिट का इंतजार!
नई दिल्ली:

इस शुक्रवार, यानी 28 अगस्त 2025 को जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें साउथ और नॉर्थ के दो किरदारों के बीच पनपते प्यार की कहानी दिखाई गई है, गणेश चतुर्थी के जश्न के बीच रिलीज हुई इस फिल्म से मेकर्स को अच्छी ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म को लेकर कोई खास एक्साइटमेंट और चर्चा नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एडवांस बुकिंग में भी फिल्म का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. वहीं जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' एक सोलो रिलीज है, यानी इस समय कोई बड़ी फिल्म साथ में रिलीज नहीं हो रही है. ऐसे में उम्मीद है फिल्म 'परम सुंदरी' को इसका खास फायदा मिल सकता है. ऐसे में सवाल उठता है, क्या 'परम सुंदरी' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएगी और जान्हवी कपूर का 7 साल का हिट फिल्म देने का इंतजार खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं इस बारे में.

7 साल के करियर में 6 फिल्में, हिट के इंतजार में अभी भी है जान्हवी कपूर

श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जान्हवी कपूर ने साल 2018 में मराठी फिल्म 'सैराट' की हिंदी रीमेक 'धड़क' से बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले और यह फिल्म सुपरहिट तो नहीं, लेकिन सेमी-हिट घोषित हो गई थी. हालांकि इस फिल्म के बाद से जान्हवी को बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है. वहीं 'धड़क' के बाद जितनी भी फिल्में की, उसमें उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई, लेकिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई कोई भी फिल्म हिट का तमगा अभी तक हासिल नहीं कर पाई है.

यहां देखें जान्हवी की फिल्मों का थिएटर रिलीज रिकॉर्ड

नीचे बताए गए सभी रिकॉर्ड मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.

- धड़क (2018): सेमी-हिट, 74.19 करोड़ का कलेक्शन.

-  रूही (2021): फ्लॉप, 23.25 करोड़

- मिली (2022): फ्लॉप, 2.24 करोड़

- मिस्टर एंड मिसेज माही (2024): औसत से नीचे, 36.28 करोड़

- उलझन (2024): फ्लॉप, 8.30 करोड़

- देवरा: पार्ट 1 (2024): औसत, 292.03 करोड़ (हिंदी में 62 करोड़)

बता दें, 'देवोरा: पार्ट 1' भले ही बड़े बजट की फिल्म  थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस के दिलों पर यह छा नहीं पाई.

इसके अलावा जान्हवी ने कई फिल्में भी की हैं, लेकिन वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं, उनमें से एक हैं, "गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल". ये फिल्म साल 2020 में आई थी.

जान्हवी को है फिल्म 'परम सुंदरी' से उम्मीद

जान्हवी के लिए फिल्म 'परम सुंदरी' काफी खास है. जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. वह इस फिल्म को एक मौके के रूप में देख रही है, जिसके जरिए वह अपने करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म देने का सपना पूरा कर सकती हैं.




 

