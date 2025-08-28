विज्ञापन

Param Sundari Advance Booking: पहले दिन इतने करोड़ कमाएगी परम सुंदरी, 5 दिन में वसूल कर लेगी बजट?

Param Sundari: इस शुक्रवार यानी कि 29 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज से पहले जानिए फर्स्ट डे कितनी हो सकती है कमाई.

नई दिल्ली:

Param Sundari Advance Booking: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी इस वीकएंड सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसकी एडवांस बुकिंग कल (27 अगस्त) से शुरू हो गई थी. आइए देखें कि यह एडवांस बुकिंग में कैसा परफॉर्म कर रही है. रात 11 बजे (27 अगस्त) तक, परम सुंदरी ने केवल पहले दिन टॉप तीन नेशनल चेन वीआर आइनॉक्स और सिनेपोलिस - में 12,000 से ज्यादा टिकट बेचे. शुरुआत से ही यह अच्छी प्री-सेल है. तुषार जलोटा के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के कल से स्पीड पकड़ने की उम्मीद है और इसकी एडवांस बुकिंग लगभग 40,000 तक पहुंचने की संभावना है.

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले परम सुंदरी ने सोनू निगम के गाने "परदेसिया" की बदौलत दर्शकों के बीच अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया है. इसके अलावा दूसरी प्रमोशनल एक्टिविटीज को भी फैन्स ने खूब पसंद किया है. हालांकि लीड जोड़ी ने मीडिया इंटरव्यू और पब्लिकली फिल्म का ज्यादा प्रचार नहीं किया है.

परम सुंदरी पहले दिन 8 करोड़ से करेगी शुरुआत

मौजूदा रुझानों को देखें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं. अलग-अलग राज्यों के दो लोगों के इर्द-गिर्द घूमती यह रोमांटिक कॉमेडी, 7 करोड़ रुपये से 8 करोड़ रुपये के बीच की कमाई के साथ एक एक्साइटेड शुरुआत करने की संभावना है.

परम सुंदरी की आगे की परफॉर्मेंस इसकी माउथ पब्लिसिटी पर भी निर्भर करती है. अगर फिल्म को शानदार रिसपॉन्स मिलता है तो इसका असर टिकटों की बिक्री पर भी पड़ेगा. क्योंकि कॉम्पिटीशन बहुत कम है, इसलिए मैडॉक वेंचर को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत वीकएंड टार्गेट रखना चाहिए.
 

