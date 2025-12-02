विज्ञापन

हेमा मालिनी के बाद अब इस एक्ट्रेस को मिला ड्रीम गर्ल का टैग, रह चुकी हैं मिस वर्ल्ड

ड्रीम गर्ल का टैग लंबे समय से हेमा मालिनी के नाम रहा है. उनके नाम पर एक गाना तक बनाया गया था. अब इस एक्ट्रेस को उनके एक खास इंसान ने ये टैग दिया.

निक जोनस ने मैरिज एनिवर्सरी पर प्रियंका को किया विश
नई दिल्ली:

सिंगर निक जोनस जो प्रियंका चोपड़ा के लिए अपने प्यार का खुलकर इजहार करने के लिए जाने जाते हैं, ने एक बार फिर अपनी पत्नी के लिए प्यार दिखाते हुए एक ऐसी स्टोरी पोस्ट की कि चर्चा शुरू हो गई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी सातवीं शादी की सालगिरह पर प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर के साथ एक प्यारा कैप्शन लिखा. सिंगर ने प्रियंका की पूल के किनारे की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और उन्हें एक दिल को छू लेने वाला मैसेज दिया.

मंगलवार (2 दिसंबर) को निक ने प्रियंका की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह रेड बिकिनी में पूल के किनारे आराम कर रही हैं, धूप का मजा ले रही हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, “मेरी ड्रीम गर्ल से शादी के 7 साल.”

Photo Credit: Nick jonas

प्रियंका और निक ने हमेशा अपने प्यार का इजहार खुलकर किया है, अक्सर अपनी जिंदगी की रोमांटिक झलकियां शेयर करते हैं - चाहे वह छुट्टियों के पल हों, रेड-कार्पेट पर चलना हो, या खास मौके हों. हाल ही में, निक को वाराणसी टाइटल और टीजर लॉन्च में प्रियंका की मौजूदगी की तारीफ करते देखा गया, जबकि प्रियंका भी उन्हें उतनी ही हिम्मत दे रही हैं, खासकर उनके आने वाले सोलो एल्बम संडे बेस्ट से पहले, जो फरवरी 2026 में रिलीज होने वाली है.

कब शुरू हुई थी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की लव स्टोरी?

उनकी लव स्टोरी 2016 में शुरू हुई जब निक ने X (पहले ट्विटर) पर प्रियंका से बात करते हुए लिखा, “मुझे कुछ कॉमन दोस्तों से सुनने को मिल रहा है कि हमें मिलना चाहिए.” वे 2017 वैनिटी फेयर ऑस्कर आफ्टर-पार्टी में पर्सनली मिले, कुछ समय बाद ही डेटिंग शुरू कर दी और जुलाई 2018 तक, निक ने क्रेते की एक ट्रिप के दौरान एक-दूसरे को प्रपोज कर दिया. इस कपल ने उसी साल बाद में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी कर ली. जनवरी 2022 में, उन्होंने सरोगेसी से अपनी बेटी, मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया.

निक, जोनास ब्रदर्स के योर होमटाउन टूर की तैयारी कर रहे हैं, जो 3 दिसंबर शुरू होगा. यह टूर 22 दिसंबर को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में खत्म होगा. इस बीच प्रियंका 2027 में एसएस राजामौली की वाराणसी के साथ इंडियन सिनेमा में अपनी ग्रैंड वापसी की तैयारी कर रही हैं. वह मंदाकिनी का रोल करेंगी, जिसमें महेश बाबू रुद्र और पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन कुंभा के रोल में होंगे. यह फिल्म अभी बन रही है और इसके टाइम-ट्रैवल एलिमेंट्स ने चर्चा बटोरी है, और राजामौली ने बताया है कि महेश बाबू एक सीन में भगवान राम का रोल करेंगे.

इसके अलावा, प्रियंका के पास एक्शन ड्रामा द ब्लफ (2026) और रूसो ब्रदर्स की स्पाई थ्रिलर सीरीज सिटाडेल का आने वाला सीजन भी पाइपलाइन में है.

