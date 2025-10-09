विज्ञापन

ना कोई गंदगी, ना भद्दी बातें, ये 9 वेब सीरीज बनी हैं परिवार के लिए, हंसते-हंसाते गुजर जाएगा वक्त

OTT पर फैमिली के साथ कुछ अच्छा देखने का मन है, तो तैयार हो जाइए हंसी, इमोशन और देसीपन के इस बिंज फेस्ट के लिए. हम आपको बता रहे हैं ऐसी 9 हिंदी वेब सीरीज जिनमें हर सीन लगेगा अपने घर जैसा. हर उम्र के लिए परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट.

Read Time: 4 mins
Share
ना कोई गंदगी, ना भद्दी बातें, ये 9 वेब सीरीज बनी हैं परिवार के लिए, हंसते-हंसाते गुजर जाएगा वक्त
इन 9 वेब सीरीज में मिलेगा हंसी का तड़का और रिश्तों की गर्माहट
नई दिल्ली:

ओटीटी के इस दौर में हर हफ्ते नई वेब सीरीज रिलीज होती है. लेकिन फैमिली के साथ कुछ देखने बैठें, तो सबसे बड़ा सवाल होता है, कुछ ढंग का है क्या?जो  न बहुत बोल्ड, न बहुत बोरिंग हो. बस कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए और सबको जोड़े रखे. तो आपकी टेंशन खत्म. इसलिए हम ढूंढकर लाएं हैं 9 ऐसी हिंदी वेब सीरीज, जो पूरी तरह फैमिली फ्रेंडली हैं. इनमें देसी तड़का, इमोशन्स, कॉमेडी और रिलेटेबल कहानियां सब कुछ है. तो सोफे पर बैठिए, पॉपकॉर्न उठाइए और तैयार हो जाइए एक परफेक्ट फैमिली बिंज नाइट के लिए.

ये भी पढ़ें: फिर से प्यार में पड़े रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड, गर्लफ्रेंड संग की सगाई, सोशल मीडिया पर लूटाया प्यार

गुल्लक (SonyLIV)
मिश्रा परिवार की कहानी, जो हर मिडिल क्लास घर की सच्ची झलक दिखाती है. मां के ताने, पापा की सलाहें, भाईयों की लड़ाई और ‘गुल्लक' में छुपे सपने. सब कुछ इतना प्यारा और असली लगता है कि आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे. शब्दों से ज़्यादा एहसास बोलते हैं , यही गुल्लक की खूबी है.

पंचायत (Prime Video)
जब शहर का इंजीनियर अभिषेक त्रिपाठी गांव का सचिव बनता है. तो उसकी ज़िंदगी एकदम पलट जाती है. गांव के लोगों की सादगी, प्रधानजी और विकासजी की कॉमिक टाइमिंग और गांव की छोटी-बड़ी घटनाएं इस शो को दिल जीतने वाला मास्टरपीस बना देती हैं.

ये मेरी फैमिली (एमएक्स प्लेयर)
अगर आप 90s में बड़े हुए हैं, तो ये सीरीज आपकी बचपन की डायरी है. रोटरी फोन, कॉमिक्स, गर्मियों की छुट्टियां और मम्मी का पहले खाना खा लो फिर टीवी देखना, जैसे डायलोग, हर सीन आपको अपने बचपन में वापस ले जाएगा.

होम शांति (Disney+ Hotstar)
शर्मा परिवार अपने सपनों का घर बना रहा है, लेकिन ये काम आसान कहां होता है. पैसों की तंगी, परिवार की नोकझोंक और ढेर सारा प्यार इस सीरीज को दिल से जोड़ देता है. ये एकदम फील-गुड शो है जिसे आप परिवार संग हंसते-हंसते देख सकते हैं.

टीवीएफ ट्रिपलिंग (ZEE5 / TVF Play)
तीन भाई-बहनों की रोड ट्रिप जिसमें ड्रामा भी है, झगड़े भी और प्यार की भरमार भी. हर एपिसोड आपको याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, परिवार वही है जो हमें फिर से जोड़ देता है.

कोटा फैक्ट्री (Netflix)
कोटा में JEE की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की स्ट्रगल पर बनी ये ब्लैक-एंड-व्हाइट सीरीज बेहद रियल है. वैभव, जीतू भैया और बाकी किरदार इतने सच्चे लगते हैं कि आप खुद को वहीं महसूस करेंगे. पैरेंट्स के लिए भी यह शो आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस साबित हो सकता है.

चाचा विधायक हैं हमारे (Amazon Prime Video)
रोनित (जाकिर खान) की कहानी जो खुद को विधायक का भतीजा बताकर इलाके में रौब झाड़ता है. लेकिन असल में वो एक आम बेरोजगार लड़का है जो अपनी लाइफ को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश में है. इसकी देसी ह्यूमर, इमोशनल ट्विस्ट और शो की रॉ सेटिंग इसे फैमिली के साथ देखने लायक बनाते हैं.

What The Folks (जियो हॉटस्टार)
आधुनिक जमाने के परिवारों की कहानी है ये शो. जहां सास-ससुर भी दोस्त जैसे हैं और बहू अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं. सीरीज बड़ी ही रियल और वॉर्म है, जिसमें रिश्तों की मिठास और गलतफहमियों की हल्की खटास दोनों खूबसूरती से दिखाई गई हैं.

साराभाई वर्सेज साराभाई (Disney+ Hotstar)
मॉडर्न फैमिली कॉमेडी का बेताज बादशाह कहा जा सकता है ये शो. मॉनिशा और माया साराभाई की नोकझोंक अब भी टाइमलेस लगती है. रॉशेश की कविताओं पर मम्मी का ओह माई गॉड, वाला रिएक्शन अब भी हंसी का डोज है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hindi Web Series For Family, Web Series For Family, Gullak, Panchayat, Yeh Meri Family
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com