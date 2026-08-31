पंचायत के प्रधान जी अब बनेंगे जिद्दी बाप, बेटे को देंगे मुंहतोड़ जवाब, आशा भोसले के आखिरी गाने के साथ आ रही फिल्म

अंशुमन झा और रघुबीर यादव की मुख्य भूमिकाओं वाली बहुप्रतीक्षित इमोशनल ड्रामा फिल्म ओम का हरि 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म का निर्देशन हरीश व्यास ने किया है. फिल्म में सोनी राजदान, समता सुदिक्षा और आयशा कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. यह फिल्म इंसान के सबसे पुराने रिश्तों और टकरावों में से एक - पिता और बेटे के रिश्ते को पर्दे पर पेश करती है. ओम का हरि की कहानी एक ऐसे रिश्ते के बारे में है, जहां प्यार तो बहुत है, लेकिन उसे खुलकर कहना सबसे मुश्किल होता है. यह फर्स्ट रे फिल्म्स की पांचवीं प्रोडक्शन फिल्म है.

फिल्म की कहानी

कहानी भोपाल में रहने वाले जिद्दी पिता हरि प्रसाद शर्मा और अपने फैसले खुद लेने वाले उनके बेटे ओम प्रसाद शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों के बीच शुरू होने वाला टकराव भोपाल से शुरू होकर वाराणसी तक पहुंचता है. पिता और बेटे का रिश्ता परिवार जितना ही पुराना है. एक तरफ बेटा अपनी आजादी चाहता है, तो दूसरी तरफ पिता को लगता है कि वह अपने बेटे के लिए सबसे बेहतर जानते हैं. यही सोच दोनों के बीच पीढ़ियों का अंतर पैदा करती है. लेकिन इस टकराव में चाहे जीत किसी की भी हो, अक्सर पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाता है.

ओम का हरि इसी पुराने संघर्ष को अपनी कहानी का भावनात्मक आधार बनाती है और एक बेहद सरल लेकिन मुश्किल सवाल पूछती है क्या हम कभी अपने पिता से खुलकर कह पाएंगे कि हम उनसे प्यार करते हैं? और क्या पिता भी हमसे यह कह पाएंगे? हरीश व्यास के लिए यह फिल्म उनकी फिल्मों में प्यार और भावनाओं को दिखाने की एक बड़ी यात्रा को भी पूरा करती है.

क्या बोले डायरेक्टर

फिल्म और अपनी इस ट्रिलॉजी को पूरा करने को लेकर निर्देशक हरीश व्यास कहते हैं, “मुझे लगता है कि मेरी तीनों फिल्मों की कहानी प्यार के बारे में रही है, लेकिन हर फिल्म में प्यार का एक अलग रूप और उन बातों को दिखाया गया है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते. अंग्रेजी में कहते हैं में यह दिखाया गया था कि 30 साल की शादी के बाद भी पति-पत्नी को एक-दूसरे से ‘आई लव यू' कहना जरूरी है. हम भी अकेले तुम भी अकेले दोस्ती में प्यार को समझने की कहानी थी. और ओम का हरि शायद इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और सबसे ज्यादा जुड़ने वाली कहानी है - एक पिता और बेटे की, जो एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को शब्दों में कहना भूल गए हैं.”

“पिता और बेटे के बीच का रिश्ता शायद दुनिया की सबसे पुरानी नोकझोंक है. इस फिल्म में मैंने अपनी-अपनी पीढ़ी के दो बेहतरीन कलाकारों को मुख्य भूमिकाओं में लिया है. हम एक-दूसरे से लड़ते हैं, एक-दूसरे को चुनौती देते हैं, एक-दूसरे से उम्मीदें रखते हैं और कई बार एक-दूसरे को चोट भी पहुंचाते हैं. लेकिन इन सबके नीचे प्यार ही होता है. कई बार उस प्यार को जताने के लिए सिर्फ उसे कह देना ही काफी होता है. यही बात मैं इस फिल्म के जरिए कहना चाहता हूं.”

हरीश व्यास और अंशुमन झा की तीसरी फिल्म

ओम का हरि हरीश व्यास और अंशुमन झा की तीसरी साथ में फिल्म है. इससे पहले दोनों अंग्रेजी में कहते हैं और हम भी अकेले में साथ काम कर चुके हैं. इससे दोनों की अभिनेता-निर्देशक की साझेदारी और मजबूत होती है.

अंशुमन झा और रघुबीर यादव की जोड़ी फिल्म के केंद्र में है और दोनों अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकार एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसमें टकराव के साथ-साथ हंसी, भावनाएं, प्यार और रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश भी देखने को मिलेगी.

आशा भोसले के आवाज

फिल्म का म्यूजिक भी इसकी कहानी का अहम हिस्सा है. इसमें दिवंगत दिग्गज गायिका आशा भोसले, अमित कुमार, परेश पाहुजा और कई अन्य मशहूर गायकों की आवाजें सुनाई देंगी. फिल्म के गाने यादों, रिश्तों और गुजरते समय की भावनाओं को और गहराई देते हैं.

ओम का हरि का फिल्म फेस्टिवल सफर भी काफी अच्छा रहा है. फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 2025 में स्टटगार्ट में हुआ था. इसके बाद इसका ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर IFFM मेलबर्न, नॉर्थ अमेरिकन प्रीमियर CSAFF और इंडियन प्रीमियर रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग गाला में हुआ. फर्स्ट रे फिल्म्स द्वारा निर्मित ओम का हरि सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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