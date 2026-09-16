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पंचायत का वो एक्टर जिसने कभी छोड़ी मोटी सैलरी वाली नौकरी, मुंबई में हुआ नाकाम तो लौटा घर, 2026 में दे डाली 270 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म

TVF के ‘जीतू भैया’ से OTT के बड़े स्टार और फिर मिर्जापुर: द मूवी तक पहुंचने वाले जितेंद्र कुमार का सफर बेहद खास रहा है.

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पंचायत का वो एक्टर जिसने कभी छोड़ी मोटी सैलरी वाली नौकरी, मुंबई में हुआ नाकाम तो लौटा घर, 2026 में दे डाली 270 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म
पंचायत का वो एक्टर जिसने अब किया 270 करोड़ की फिल्म मे काम
नई दिल्ली:

फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाई है. जितेंद्र कुमार भी उन्हीं में से एक हैं. आज वो मिर्जापुर (Mirzapur: The Movie) में बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं. IIT खड़गपुर से पढ़ाई करने वाले जितेंद्र ने एक शानदार कॉर्पोरेट करियर छोड़कर अपने एक्टिंग के सपने को चुना और आज वो ओटीटी (OTT) और फिल्मों का बड़ा नाम बन चुके हैं.

IIT ने जगाया एक्टिंग का जुनून

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राजस्थान के छोटे से कस्बे खैरथल से आने वाले जितेंद्र पढ़ाई में काफी होशियार थे. इसी वजह से उनके माता-पिता ने उन्हें आईआईटी (IIT) की तैयारी के लिए कोटा भेजा. स्कूल के दिनों से ही उन्हें नाटकों में हिस्सा लेना पसंद था, लेकिन अभिनय के प्रति उनका लगाव आईआईटी खड़गपुर पहुंचने के बाद और बढ़ गया. वहां उन्होंने थिएटर और हिंदी टेक्नोलॉजी ड्रामेटिक्स सोसाइटी में हिस्सा लिया.

वीडियो देखें: मिर्जापुर के बबलू बने जितेंद्र

आईआईटी में ही उनकी मुलाकात बिस्वपति सरकार से हुई, जो बाद में TVF (द वायरल फीवर) में राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर बने. उन्होंने जितेंद्र के टैलेंट को पहचाना और 2012 में उन्हें TVF के साथ काम करने के लिए इनवाइट किया. कॉलेज खत्म होते ही जितेंद्र मुंबई आ गए और TVF के लिए अपना पहला वीडियो शूट किया. हालांकि उस वीडियो को 10 हजार व्यूज भी नहीं मिले.

एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया, तभी बदल गई किस्मत

TVF में शुरुआती दिनों में जितेंद्र को काफी संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया. जब उनका दूसरा वीडियो भी नहीं चला, तो उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया. एक दोस्त की मदद से उन्हें बेंगलुरु में नौकरी मिली और उन्होंने करीब 9 महीने तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया. लेकिन इस नौकरी में उनका मन नहीं लगता था. इसी दौरान बिस्वपति सरकार का फोन आया और उन्होंने बताया कि जितेंद्र का दूसरा वीडियो वायरल हो गया है.

यह वीडियो था 'Munna Jazbaati: The Q-tiya Intern', जिसने 2013 में उन्हें पहली बड़ी पहचान दिलाई. इस वीडियो को करीब 30 लाख व्यूज मिले और जितेंद्र इंटरनेट पर फेमस हो गए.

नौकरी छोड़कर फिर लौटे एक्टिंग की दुनिया में

वीडियो के वायरल होने के बाद जितेंद्र ने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी और फिर से एक्टिंग की दुनिया में लौट आए. इसके बाद उन्होंने TVF के कई फेमस वीडियो और शोज जैसे 'Tech Conversations With Dad', 'A Day With' और 'TVF Bachelors' में काम किया.

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डिजिटल दुनिया के शुरुआती स्टार बने

2014 में जितेंद्र ने TVF की वेब सीरीज 'Permanent Roommates' में प्रतीक का रोल प्ले किया. ये शो बेहद लोकप्रिय हुआ और उन्हें भारत के शुरुआती डिजिटल स्टार्स में शामिल कर दिया. कई लोग 'Permanent Roommates' को भारत की पहली सक्सेसफुल वेब सीरीज मानते हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स के दौर से पहले आई थी.

TVF के "जीतू" बने

2015 में आई TVF की मशहूर सीरीज 'Pitchers' में उन्होंने जीतू महेश्वरी का किरदार निभाया. यह रोल इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उन्हें प्यार से "जीतू" कहने लगे. इसके बाद 'कोटा फैक्ट्री' (Kota Factory) में उनका जीतू भैया का रोल दर्शकों के बीच बेहद फेमस हुआ और यह उनके करियर का सबसे यादगार किरदार बन गया.

'पंचायत' ने कर दिया घर-घर फेमस

2020 में जितेंद्र ने पंचायत (Panchayat) में अभिषेक त्रिपाठी (सचिव जी) का किरदार निभाना शुरू किया. कोविड लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुई यह सीरीज जबरदस्त हिट साबित हुई. इस शो ने जितेंद्र को देशभर में पहचान दिलाई और वे हर घर में पहचाने जाने लगे. अब तक इस सीरीज के चार सीजन आ चुके हैं और दर्शक इसके पांचवें सीजन का इंतजार कर रहे हैं.

छोटे पर्दे से फिल्मों तक

जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 'Shuruaat Ka Interval' और 'Gone Kesh' जैसी छोटी फिल्मों से की. इसके बाद उन्हें आयुष्मान खुराना के साथ शुम मंगल ज्यादा सावधान में बड़ा मौका मिला. भले ही फिल्म सफल रही, लेकिन इससे उन्हें तुरंत बड़े फिल्मी ऑफर नहीं मिले. बाद में उन्होंने 'चमन बहार', 'जादुगर' और 'ड्राई डे' जैसी फिल्मों में काम किया.

'मिर्जापुर: द मूवी' से मिली बड़ी सफलता

इस साल जितेंद्र ने अपने करियर की सबसे बड़ी छलांग लगाई. उन्होंने विक्रांत मैसी की जगह बब्लू पंडित का किरदार निभाया मिर्जापुर: द मूवी (Mirzapur: The Movie) में. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दुनियाभर में 270 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.

मेहनत का मिला फल

यूट्यूब वीडियो से शुरुआत करने वाले, फिर टीवीएफ, वेब सीरीज, ओटीटी और फिल्मों तक का सफर तय करने वाले जितेंद्र कुमार आज अपनी मेहनत और हुनर के दम पर इंडस्ट्री में मजबूत जगह बना चुके हैं. IITian से अभिनेता बनने तक का उनका सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाने का साहस रखते हैं.

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