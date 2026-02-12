सलमान, अजय के बाद 'पंचायत' के मेकर्स ने उठाया राजपाल यादव की मदद का बीड़ा, कहा- हम आपके साथ हैं

द वायरल फीवर (TVF) आज के समय के सबसे बड़े कंटेंट प्रोड्यूसर्स में से एक है, जिसने ‘पंचायत', ‘कोटा फैक्ट्री', ‘गुल्लक' जैसे कई आइकॉनिक शोज बनाए हैं. अपने रिलेटेबल और बेहद एंगेजिंग कंटेंट के जरिए उन्होंने बार-बार साबित किया है कि युवाओं को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता. लेकिन जहां एक तरफ वे अपनी कहानियों के जरिए नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, वहीं जरूरत के समय किसी के साथ खड़े होना भी जानते हैं, जैसा कि राजपाल यादव के लोन डिफॉल्ट केस में उनके समर्थन से साफ दिखता है.

सलमान, अजय, वरुण मदद के लिए आए आगे

राजपाल यादव को लोन डिफॉल्ट मामले में जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे सितारों ने उनका समर्थन किया. अब TVF ने भी अभिनेता के साथ खड़े होने का फैसला किया है और इस मुश्किल समय में उनका साथ देने का वादा किया है, साथ ही उनके साथ काम करने की इच्छा भी जताई है. अपने सोशल मीडिया पर TVF ने लिखा, “इस मुश्किल घड़ी में हम राजपाल यादव जी के साथ मजबूती से खड़े हैं. राजपाल यादव जी, हर दौर में आपके काम ने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है. हम आपके साथ हैं और आपका पूरा समर्थन करते हैं. हम सच में एक दिन आपके साथ कुछ खास बनाना चाहेंगे. एक ऐसी सीरीज, जिसमें दर्शक आपकी उस जादूगरी को और करीब से देख सकें जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं. हमेशा आपके लिए दुआ करते रहेंगे, टीम TVF”

यह बात साफ दिखाती है कि TVF अपने दर्शकों से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे हमेशा लोगों की परिस्थितियों को समझने और उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं. इतना ही नहीं, TVF ने कई प्रतिभाशाली कलाकारों को लॉन्च किया है, जो आज इंडस्ट्री में बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं. अब जब TVF ने राजपाल यादव के साथ काम करने की इच्छा जताई है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों साथ आकर क्या वाकई कुछ जादुई बना पाते हैं.

इसके अलावा, TVF की एक अपकमिंग फिल्म ‘Vvan- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' भी आने वाली है, जिसका निर्देशन दीपक मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने किया है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर को-प्रोड्यूस किया गया है.