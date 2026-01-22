Panchayat Season 5: फिर सचिव जी से मिलने को हो जाइए तैयार, जानें किस साल जाएगा पंचायत सीजन 5

अगर आप ‘पंचायत' के फैन हैं तो ये खबर आपको खुश कर सकती है. अमेजन प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज में से एक ‘पंचायत' का सीजन 5 जल्द ही रिलीज होने जा रहा है. ‘पंचायत' एक ऐसी साफ सुथरी सीरीज है जिसे आप परिवार के साथ बैठकर भी देख सकते हैं. इसके 4 सीजन काफी सक्सेसफुल रहे हैं. इस हल्की-फुल्की कॉमेडी वाली सीरीज को दर्शक खूब पसंद करते हैं, यही वजह है कि इसके हर सीजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. लोगों की इसी बेकरारी को ध्यान में रखते हुए अब मेकर्स ने इसका 5वां सीजन भी रिलीज करने की तैयारी कर ली है. हालांकि अभी डेट्स को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

कहां देख सकेंगे ‘पंचायत 5'

सीरीज की लीड एक्ट्रेस सानविका उर्फ रिंकी ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि ‘‘पंचायत' के पांचवें सीजन की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है.' हालांकि एक्ट्रेस ने कहानी की कोई डिटेल इंटरव्यू में शेयर नहीं की. लेकिन उन्होंने रिंकी और सचिव जी के बीच अधूरी कहानी को माना और बताया कि पिछले सीजन के आखिर में सस्पेंस जानबूझकर बरकरार रखा गया था. उनके मुताबिक, सिर्फ राइटर और डायरेक्टर को पता है कि कहानी किस तरफ मुड़ेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो ‘पंचायत 5' 2026 में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकता है. हालांकि अभी डेट्स को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

क्या है कहानी?

आपको बता दें कि ‘पंचायत' के कहानी उत्तर प्रदेश के फुलेरा गांव के प्रधान चुनाव से जुड़ी हुई है. इसमें दो गुटों के लोग प्रधानी के चुनाव को लेकर हमेशा आमने-सामने रहते हैं. इस शो को चंदन कुमार ने लिखा है और दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय ने डायरेक्ट किया है. इसमें जितेंद्र कुमार लीड रोल में हैं जिनका किरदार ‘सजीव जी' काफी मशहूर है. साथ में रघुबीर यादव हैं जो गांव के पूर्व प्रधान बने हैं. इसके अलावा नीना गुप्ता हैं जो फिलहाल गांव की प्रधान हैं. वहीं चंदन रॉय, फैसल मलिक और संविका भी लीड हैं. सपोर्टिंग रोल में दुर्गेश कुमार, अशोक पाठक, सुनीता राजवार और पंकज झा हैं.