Palash Muchhal First Video: पलाश मुच्छल स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार आए नजर, वीडियो में कुछ ऐसा दिखा हाल

स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश मुच्छल (Palash Muchhal First Video) पहली बार कैमरा पर नजर आए हैं. ये वीडियो एयरपोर्ट का लग रहा है. पलाश के साथ उनकी टीम या कुछ करीबी लोग दिख रहे हैं. उन्हें देखकर किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में कुछ कहना मुश्किल है. डॉक्टरों ने भी उन्हें आराम करने की सलाह देकर डिस्चार्ज कर दिया था. अब शायद वह वापस अपने नॉर्मल रुटीन में लौटने की कोशिश कर रहे हैं. शादी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है. इससे पहले जब पलाश अस्पताल में थे तो उनकी मां का कहना था कि शादी प्लान के हिसाब से होगी. प्लान यह था कि स्मृति के पिता के पूरी तरह ठीक होने पर ही शादी होगी.

स्मृति की टीम की तरफ से भी यही स्टेटमेंट जारी की गई थी कि स्मृति और पलाश दोनों ने ही मिलकर ये फैसला लिया है कि शादी स्मृति के पिता के ठीक होने के बाद ही होगी. शादी टलने के बीच पलाश को लेकर एक और अफवाह उड़ी थी. कहा जा रहा था कि पलाश शादी की तैयारियों में जुटी किसी कोरियोग्राफर के साथ इन्वॉल्व थे ये बात जब स्मृति के पिता को पता चली तो इनके बीच इसे लेकर बात हुई और फिर स्मृति के पिता बीमार पड़ गए.

अब तक ना ही पलाश ने धोखे के आरोपों पर कुछ कहा है. ना ही स्मृति ने इस बारे में कुछ कहा. दोनों की तरफ से शादी और किसी भी चीज को लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है. उम्मीद है चीजें ठीक हों और जैसा पलाश की मां कह रही थीं उसी तरह आगे बढ़े.