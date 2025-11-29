विज्ञापन

पलाश मुच्छल–स्मृति मंधाना ने अपडेट किया अपना इंस्टा BIO, शादी टूटने की खबरों के बीच आया नया ट्विस्ट

पलाश और स्मृति ने इंस्टाग्राम बायो में ‘बुरी नजर’ इमोजी जोड़कर ऐड करके संकेत दिया है कि वे साथ हैं और सभी अफवाहें बेकार  हैं. पलाश की मां ने भी साफ किया कि शादी सिर्फ पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं.

नई दिल्ली:

पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कई तरह की अफवाहें सामने आ रही थीं. सोशल मीडिया पर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि लोग यह तक कहने लगे कि दोनों की शादी टूट गई है. इसी बीच अब एक नया अपडेट सामने आया है, जिसने इन अफवाहों के बीच नई उम्मीद की किरण जगा दी है.

इंस्टाग्राम बायो में ऐड किया नया इमोजी

पलाश और स्मृति दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम बायो में बुरी नजर हटाने वाला इमोजी (Nazar Amulet Emoji) ऐड किया है. यह इमोजी आमतौर पर नेगेटिव एनर्जी और बुरी नजर को दूर रखने का प्रतीक माना जाता है. फैंस इसे कपल की तरफ से एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देख रहे हैं कि दोनों अपने रिश्ते पर आई मुश्किलों के बावजूद साथ हैं.

पलाश की मां ने दी  जानकारी

अफवाहें हद से आगे बढ़ने पर पलाश की मां अमिता मुच्छल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि शादी रद्द नहीं हुई है. उन्होंने बताया,  “स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ़ में हैं… पलाश अपनी दुल्हन के साथ घर आने का सपना देख रहा था. मैंने स्पेशल वेलकम प्लान किया था… सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्दी होगी.”

मेडिकल इमरजेंसी के कारण टली शादी

दरअसल, यह शादी पहले 23 नवंबर 2025 को होने वाली थी, लेकिन सेरेमनी से कुछ घंटे पहले ही स्मृति के पिता को हार्ट-अटैक जैसे लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. स्थिति को देखते हुए पलाश ने तुरंत फैसला लिया कि जब तक स्मृति के पिता पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, शादी की कोई भी रस्म आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई अफवाहें

जब स्मृति ने शादी से जुड़े कई पोस्ट डिलीट कर दिए, तभी से 'चीटिंग'और  ‘ब्रेकअप' जैसे शब्द वायरल होने लगे. हालांकि कपल की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.
 

