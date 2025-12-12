विज्ञापन

Padayappa: रजनीकांत की 26 साल पुरानी फिल्म दोबारा हुई रिलीज, थिएटर्स में गदर, कलेक्शन होगा इतना करोड़

Padayappa Budget and Collection: रजनीकांत के जन्मदिन पर उनकी 26 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर सिनेमाघरों में लौट आई है और इसे कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है. जानें इसका कितना बजट है और 1999 में की थी कितनी कमाई.

Read Time: 2 mins
Share
Padayappa: रजनीकांत की 26 साल पुरानी फिल्म दोबारा हुई रिलीज, थिएटर्स में गदर, कलेक्शन होगा इतना करोड़
Padayappa budget and collection: जानें कितना है रजनीकांत की फिल्म का बजट और कलेक्शन
  • रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में हुआ
  • के. बालाचंदर ने 1975 में रजनीकांत को सिनेमा में लाकर उनकी शुरुआत की थी और वे विलेन से हीरो बने
  • ‘पडयप्पा’ 1999 में रिलीज हुई थी और अब ये 26 साल फिर से सिनेमाघरों में आई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रजनीकांत का आज यानी 12 दिसंबर को जन्मदिन है. भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार 75 साल के हो गए हैं. 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में जन्मे शिवाजी राव गायकवाड़ ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन दुनिया उन्हें ‘थलाइवा' कहकर पुकारेगी. गरीबी से जूझते बचपन, कुली का काम, फिर बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की नौकरी और फिर सिनेमा के सुपरस्टार. सवारियां उनकी बस में चढ़ने के लिए लाइन लगाती थीं, ठीक वैसे ही जैसे बाद में सिनेमाघरों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड्स लगने लगे. के. बालाचंदर की नजर पड़ी और 1975 में रजनीकांत का सिनेमा सफर शुरू हुआ. विलेन से हीरो बने और ‘बाशा', ‘मुथु', ‘शिवाजी' जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. आज 75 साल की उम्र में भी ‘जेलर' और ‘कूली' जैसी फिल्मों से वे युवा सितारों को भी धोबी पछाड़ दे रहे हैं.

Rajinikanth's 75th Birthday Live Updates: कभी इनकी बस में बैठने के लिए लगती थी लाइनें, फिर सिनेमाघरों पर टंगे हाउसफुल के बोर्ड

1999 का तूफान: ‘पडयप्पा' का बजट और कमाई

रजनीकांत की के.एस. रविकुमार के निर्देशन में बनी ‘पडयप्पा' 10 अप्रैल, 1999 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रजनीकांत के अलावा शिवाजी गणेशन, रम्या कृष्णन और सौंदर्या लीड रोल में थीं. महज 5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 40 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. तमिलनाडु में अकेले 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई उस दौर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी. ओवरसीज, खासकर जापान और मलेशिया में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े.

‘पडयप्पा' रीरिलीज

रजनीकांत के 75वें जन्मदिन पर 1999 की सुपरहिट ‘पडयप्पा' 4K री-मास्टर्ड वर्जन में लौट आई है और थिएटर्स में तहलका मचा रही है. तमिलनाडु-केरल में सुबह 6 बजे के शोज हाउसफुल, चेन्नई के रोहिणी और देवी सिनेप्लेक्स में फैंस ने दूध-फूल बरसाए गए. पहले दिन केरल में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने की खबरें आ रही हैं. सिनेमाघरों में रजनीकांत का तूफान साफ देखने को मिल रहा है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले वीकेंड 26 साल पुरानी ये फिल्म 10-12 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. इसे ही कहते हैं थलाइवा का जादू.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Padayappa Returns After 25 Years, Padayappa Budget, Padayappa Collection, Padayappa 1999, Rajinikanth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com