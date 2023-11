इस OTT प्लेटफॉर्म को बेचे गए लावण्या त्रिपाठी और वरुण कोनिडेला की शादी के राइट्स, मिले इतने करोड़

Lavanya and Varun Wedding on OTT: लावण्या और वरुण की शादी ओटीटी पर

OTT Rights of Lavanya Tripathi and Varun Konidela Wedding: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शादी के राइट्स बेचना इन दिनों चलन में है. कई फिल्मी सितारे अपनी शादी के राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मोटी कीमत में बेच चुके हैं. अब खबर आ रही है कि साउथ सुपरस्टार और फिल्म निर्माता नागबाबू और पद्मजा के बेटे और एक्टर वरुण तेज ने पहली नवंबर को लावण्या त्रिपाठी से शादी (Lavanya Tripathi and Varun Konidela Wedding) कर की और अब उनके शादी के राइट्स भी एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दिए गए हैं. मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शादी के इन राइट्स (Varun Tej Konidela and Lavanya Tripathi sold their wedding rights) को बेचने के लिए उन्हें मोटी रकम भी मिली है. लावण्या और वरुण ने इटलनी के टस्कनी में बोर्गो सैन फेलिस रेसॉर्ट में शादी रचाई.