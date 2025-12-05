हॉरर-कॉमेडी से सस्पेंस थ्रिलर तक..., दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखें OTT पर ये मास एंटरटेनिंग फिल्में-सीरीज

दिसंबर शुरु होते ही मल्टीस्टारर मास एक्शन फिल्म धुरंधर ने आज थिएटर पर दस्तक दे दी है. इसी के साथ ओटीटी पर भी एंटरटेनमेंट का फुल डोज है. क्योंकि इस वीक ओटीटी पर एक नहीं बल्कि कई फिल्में और सीरीज दस्तक देने जा रही हैं. इसमें रोमांटिक, फैमिली ड्रामा और हॉरर, कॉमेडी समेत कई जोनर की फिल्में ओटीटी पर देखने को मिलेंगी. धुरंधर के साथ-साथ आप इस हफ्ते इन किन-किन फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं, चलिए देखते हैं लिस्ट.



थामा

स्त्री के मेकर्स मैडॉक फिल्म्स की हॉरर लव स्टोरी फिल्म थामा इस वीक ओटीटी पर आ चुकी है. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म को बीती 2 दिसंबर से अमेजन प्राइम पर देखा जा रहा है.



द गर्लफ्रेंड



साउथ फिल्मों की खूबसूरत हसीना रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड अगर थिएटर पर नहीं देखी तो आप इसे आज 5 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म की कहानी डराती है और रुलाती भी है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था.



डाइस इरे

साउथ सिनेमा से मलयालम हॉरर थ्रिलर फिल्म डाइस रे आपका दिमाग खोलकर रख देगी. राहुल सदासिवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रणव मोहनलाल आपको अलग दुनिया की सैर कराएंगे. इस फिल्म में आपको भूतकालम और ब्रहमयुगम जैसी कहानियों से आगे की कहानी देखने को मिलेगी. इसे आप आज 5 दिसंबर से जियहॉटस्टार पर देख सकते हैं.



कुटुम पुरिंधवन

इस फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट और पूर्व पुलिसकर्मी की है. तलाश एक लापता लड़की की है, जो इन्हें उलझाकर रख देती है. यह फिल्म भी आज से सोनी लिव पर देख सकते हैं.



स्टीफन

अंग्रेजी एंटरटेनमेंट में स्टीफन बेस्ट ऑप्शन है, यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है. इसमें एक शख्स अचानक पुलिस स्टेशन जाता है और हत्याओं को जुर्म कबूल लेता है. कहानी में इस अपराधी की मानसिक स्थिति से पर्दा हटता है. नेटफ्लिक्स पर आज से यह सीरीज स्ट्रीम हो गई है.



ग्रिफिन इन समर

इसकी कहानी बहुत संवेदनशील है. एक 14 साल का लड़का, जो नाटककार है, अपनी मां के 25 साल के हैंडीमैन पर मोहित हो जाता है. यह एक इमोशनल जर्नी का अनुभव कराएगी. इसे बीती 2 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर देखा जा रही है.



द ग्रेट प्री वेडिंग शो

आखिर में द ग्रेट प्री वेडिंग शो भी आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है. इसमें एक फोटोग्राफर की जिंदगी उलट-पुलट होते दिखाई गई है. यह फोटोग्राफर हाई-प्रोफाइल शादियों में जाता है और शूट करता है, लेकिन एक दफा डेटा कार्ड खराब हो जाता है. इसे 5 दिसंबर से जी 5 पर देख सकते हैं.



