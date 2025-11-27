विज्ञापन

इस वीकेंड कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, OTT पर रिलीज होने जा रही हैं तमिल-तेलुगू की 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में और वेब सीरीज

अगर आपको भी साउथ फिल्में देखना पसंद हैं, तो हम आपको बताते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली 7 तमिल और तेलुगु फिल्मों और सीरीज के बारे में जिसे आप बिंज वॉच कर सकते हैं.

इस हफ्ते स्ट्रीम हो रहीं 7 साउथ फिल्में और वेब सीरीज
अगर आप भी इस वीकेंड सोच रहे हैं कि OTT पर क्या नया देखें, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तमिल और तेलुगु की 7 नई फिल्में और वेब सीरीज जो इस हफ्ते से स्ट्रीम होने वाली है. इनमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और थ्रिल सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. तो देर किस बात की आप भी नोट कर लीजिए इन 7 फिल्मों और वेब सीरीज की डेट जिसे आप इस हफ्ते बिंज वॉच कर सकते हैं और अपने वीकेंड को खास बना सकते हैं. 

मास जथारा

मास जथारा एक तेलुगू फिल्म है, जो 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है. इसमें एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा भरपूर है और रवि तेजा-श्री लीला जैसे साउथ एक्टर्स की केमिस्ट्री नजर आने वाली हैं.

ससीवदाने

ससीवदाने एक तेलुगू फिल्म है, जो 28 नवंबर से सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम होगी. इसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा भरपूर है. ये फिल्म राघव नाम के एक लड़के पर बेस्ड है जिसे पहली मुलाकात में शशि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसके परिवार की वजह से उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है.

रेगई

रेगई एक तमिल क्राईम थ्रिलर वेब सीरीज है, जो 28 नवंबर से zee5 पर रिलीज होने वाली है. इसमें पुलिस ऑफिसर को बर्फ के ब्लॉक में कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसकी जांच वो करता है.

द पेट डिटेक्टिव

द पेट डिटेक्टिव ये एक तेलुगू फिल्म है, जो 28 नवंबर से zee5 पर स्ट्रीम होने वाली है. इसमें एक्शन और कॉमेडी भरपूर है, इसमें टोनी नाम के प्राइवेट जासूस की कहानी को दिखाया गया, जो ज्यादातर पालतू जानवरों की खोज करता हैं.

आन पावम पोलाथाथु

आन पावम पोलाथाथु एक तमिल फिल्म है, जो 28 नवंबर से जिओ सिनेमा और जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा भरपूर है. इसमें शिव और शक्ति की शादी में कॉम्प्लिकेशन को दिखाया गया है, लेकिन क्या वो तलाक लेंगे या रिश्ता बच पाएगा ये आपको देखना होगा.

करीमुल्लाह बिरयानी पॉइंट नुटक्की

करीमुल्लाह बिरयानी पॉइंट नुटक्की एक तेलुगू वेब सीरीज है, जिसमें एडवेंचर और कॉमेडी भरपूर है. जो 30 नवंबर को ETV Win पर रिलीज होने वाली है, इसमें बुजुर्ग व्यक्ति अपने बीमार दोस्त के लिए बिरयानी लेने निकलता है, लेकिन उसकी ये जर्नी बहुत मजेदार होती है.

आर्यन

आर्यन 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, जो एक्शन क्राईम और थ्रिलर से भरपूर है. इसमें एक अपराधी लाइव टीवी पर ये अनाउंसमेंट करता है कि वो 5 दिनों में 5 अपराध करेगा और फिर पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं. 

