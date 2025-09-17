OTT पर छाए रियलिटी शो, बिग बॉस 19 बना नंबर वन, अमिताभ बच्चन और कपिल शर्मा को मिली इतनी व्यूअरशिप

आजकल दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही है. टीवी से ज्यादा लोग अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर शो देखना पसंद करते हैं. खासकर नॉन फिक्शन शोज यानी रियलिटी, क्विज और टॉक शोज की व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही है. इन्हें देखने वालों की संख्या हर हफ्ते नए रिकॉर्ड बना रही है. इसी बीच ओरामेक्स इंडिया की 8 से 14 सितंबर 2025 के बीच की लेटेस्ट OTT व्यूअरशिप रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में साफ दिखा कि लोगों ने किन शोज पर सबसे ज्यादा समय बिताया और किस शो ने दर्शकों का दिल जीता.

बिग बॉस 19 की धूम

इस हफ्ते भी ‘Bigg Boss Hindi Season 19' (JioHotstar) ने नंबर वन की पोजीशन अपने नाम कर ली. करीब 7.8 मिलियन दर्शकों ने इसे देखा, जो बाकी सभी शोज से कहीं ज्यादा है. शो की लगातार बढ़ती टीआरपी बताती है कि दर्शकों का ड्रामा, कंटेस्टेंट्स के झगड़े और सलमान खान का होस्टिंग स्टाइल पर खूब प्यार बरस रहा है.

दूसरे-तीसरे नंबर पर नए-पुराने शोज

दूसरे नंबर पर रहा ‘राइज एंड फॉल' (Amazon MX Player), जिसे 4.9 मिलियन व्यूज मिले. ये शो नए फॉर्मेट और अलग तरह की कहानी के कारण दर्शकों को आकर्षित कर रहा है. वहीं, तीसरे नंबर पर क्लासिक क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17' (Sony LIV) ने अपनी जगह बनाई. करीब 2.8 मिलियन लोगों ने इसे देखा. अमिताभ बच्चन का सवाल-जवाब वाला अंदाज़ आज भी फैन्स को उतना ही लुभाता है, जितना सालों पहले लुभाता था.

कॉमेडी और ड्रामा को भी मिला प्यार

चौथे नंबर पर रहा कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' (Netflix). इस शो को 1.7 मिलियन व्यूज मिले. कपिल शर्मा का मजाकिया अंदाज और सेलेब्रिटी गेस्ट्स के साथ उनका हंसी-मजाक दर्शकों को खूब पसंद आता है. वहीं, पांचवें स्थान पर रहा ‘पति पत्नी और पंगा' (JioHotstar), जिसे 1.4 मिलियन दर्शकों ने देखा. इसका हल्का-फुल्का ड्रामा और एंटरटेनिंग ट्विस्ट दर्शकों को जोड़कर रखता है.