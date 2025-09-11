ऑरी की एक गलती से लहूलुहान हो गई अजय देवगन की लाडली निसा, जानें क्या है इस वायरल वीडियो का सच

ऑरी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. वो आए दिन कुछ न कुछ मजेदार शेयर करते रहते हैं. बॉलीवुड के हर सेलेब के साथ ऑरी की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी. ऑरी स्टारकिड्स के साथ भी अक्सर पार्टी करते नजर आते हैं. अजय देवगन और काजोल की बेटी निसा देवगन ऑरी की बहुत अच्छी दोस्त हैं. दोनों अक्सर साथ में पार्टी करते हुए भी नजर आते हैं. अब ओरी ने निसा का मर्डर कर दिया है. उन्होंने अपने पूरे प्लान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें उनके जाने से लेकर वापस आने तक के बारे में दिखाया है.

ऑरी ने किया निसा का मर्डर?

ऑरी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- चैट जीपीटी प्रॉम्ट- अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो कोई भी नहीं पा सकेगा. वीडियो में ओरी फ्लाइट से जाते हैं और वहां जाकर निसा से मिलते हैं. उसके बाद वो निसा का मर्डर कर देते हैं. उनके चेहरे पर पूरा खून लगा हुआ है. सारे निशान को मिटाने के बाद जिस घर में निसा है उसमें आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत न मिले और उसके बाद वापस फ्लाइट पकड़कर आ जाते हैं.

फैंस ने किए कमेंट

ऑरी के इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मेरी तरह की रील. दूसरे ने लिखा- क्या तुमने मेरी निसा को चोट पहुंचाई. एक ने लिखा- ऑरी इंस्टाग्राम का क्राइम मास्टर गोगो बन रहा है. दूसरे ने लिखा- दृश्यम 3. बता दें ओरी इस तरह के अजीब वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. उनके इस तरह के वीडियो को काफी पसंद भी किया जाता है. वहीं दूसरी तरफ निसा की बात करें तो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है लेकिन उनके नाम के कई फैन पेज बने हुए हैं. जिस पर उनकी फोटोज वायरल होती रहती हैं.