ड्रग्स मामले में पूछताछ के बाद ओरी ने शेयर किया वीडियो, डांस करते हुए बोले- मुझे जीने दो

मुंबई की एंटी ड्रग-नारकोटिक्स सेल 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस की जांच कर रही है. इस दौरान ओरहान अवात्रामणि यानी ओरी से भी पूछताछ की गई. पूछताछ खत्म होने के तुरंत बाद ओरी ने इंस्टाग्राम पर एक पार्टी वीडियो पोस्ट कर दिया. वीडियो में वो मस्ती से डांस करते दिखे. जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही ओरी ने वीडियो पर खास कैप्शन भी लिखा है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'बस मुझे जीने दो.' कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हो गया.

ओरी का डांस और सोशल मीडिया का रिएक्शन

वीडियो में ओरी काली जालीदार शिमरी टीशर्ट में नजर आए. बैकग्राउंड में प्रियंका चोपड़ा का गाना 'आज की रात होना है क्या' चल रहा था और ओरी उस पर जमकर डांस कर रहे थे. हालांकि उन्होंने ड्रग केस का जिक्र नहीं किया, लेकिन यूजर्स ने वीडियो को उसी मामले से जोड़ दिया. एक यूजर ने पूछा, 'जेल से पोस्ट कैसे कर रहे हो?' जिस पर ओरी ने जवाब दिया, 'यहां वाई-फाई है.' उनका ये जवाब भी खूब वायरल हो गया.

क्या है 252 करोड़ का ड्रग केस

ओरी का नाम इस केस में मोहम्मद सलीम उर्फ सुहैल शेख के बयान के बाद सामने आया था. शेख ने दावा किया था कि दुबई और मुंबई में हाई प्रोफाइल पार्टियां होती हैं जिनमें कई सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं. उसने कई बड़े नाम लिए जिनमें नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, अब्बास-मस्तान, रैपर लोका और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी का नाम शामिल है. इससे पहले सिद्धांत कपूर से भी पूछताछ की जा चुकी है. केस की जांच अभी जारी है और सोशल मीडिया पर ओरी का वीडियो चर्चा में बना हुआ है.