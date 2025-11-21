पुरानी एक्ट्रेस के AI लुक के सामने फीकी पड़ी आज की हीरोइनें, रेखा ने जीता दिल तो फैन्स बोले- मधुबाला सबकी क्वीन

आज एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का जमाना है. इसके जितने नुकसान हैं तो उतने फायदे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एआई के जरिए संवेदनशील वीडियो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी महिला की आबरू के ऊपर सीधा प्रहार करते हैं. ऐसे कई संवेदनशील एआई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक्ट्रेस का चेहरा फिट कर उनकी इज्जत के साथ खेला गया है. अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई टूल्स की भरमार हो गई है और अलग-अलग देश कई एआई टूल भी लॉन्च कर चुके हैं. इनका इस्तेमाल कर लोग नए-नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदी सिनेमा की पुरानी दिग्गज अदाकाराओं का खूबसूरत एआई लुक देखने को मिल रहा है.

पुरानी एक्ट्रेस का AI लुक

इस एआई वीडियो की शुरुआत सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर से होती है. इनके बाद बारी-बारी से वैजयंती माला, वहीदा रहमान, नरगिस, नूर जहां, सायरा बानो, आशा पारेख, तनुजा, विद्या सिन्हा, निम्मी, नंदा, मौसमी चटर्जी, गीता बाली, हेलन, सिमी ग्रेवाल, स्मिता पाटिल, राखी, माला सिन्हा, बबीता, मीना कुमारी, सुरैया, बिंदू, फरिदा जलाल, शबाना आजमी, पदमा खान, रेखा, श्रीदेवी, जीनत अमान, परवीन बाबी, मुमताज, जया बच्चन, रणबीर कपूर की मम्मी नीतू सिंह नजर आ रही हैं. और आखिर में आती हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मधुबाला. इस वीडियो पर लोगों के क्या रिएक्शन चलिए पढ़ते हैं.

लोगों ने पूछा हेमा मालिनी कहां हैं?

लोगों ने वीडियो देखा और कमेंट्स पढ़कर पता चलता है कि वो इसे खूब एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं-कहीं उन्हें संदेह भी है. जैसे कि एक यूजर ने लिखा है, 'मुझे वहीदा रहमान पहचान में नहीं आईं'. वहीं, दूसरा लिखता है, 'रेखा जी को एआई की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि उनका एआई लुक आज से मैच खाता है'. तीसरा लिखता है, 'आपने हेमा मालिनी को मिस क्यों कर दिया'. एक और लिखता है, 'शर्मिला जी का सबसे शानदार है'. एक अन्य ने लिखा है, मधुबाला सब की क्वीन. इस वीडियो पर 10 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आपको किस एक्ट्रेस का एआई लुक सबसे अच्छा लगा? कमेंट में जरूर बताना.