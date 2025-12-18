70s की एक्ट्रेस के लुक में नोरा, दीपिका, श्रद्धा का AI वीडियो वायरल, मुमताज के लुक में कैटरीना पर फिदा हुए फैंस

हम बॉलीवुड के सितारों को अक्सर बॉडीकॉन ड्रेसेज, डिजाइनर साड़ियों और ग्लैमरस लुक्स में देखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सितारे 70 के दशक की रेट्रो स्टाइल में नजर आएं तो कैसे लगेंगे? इसी इमेजिनेशन को हकीकत में बदला है AI आर्टिस्ट और शॉर्ट फिल्म मेकर सौविक ने, जिन्हें इंस्टाग्राम पर Mr Hellrocker के नाम से जाना जाता है. 14 दिसंबर को उन्होंने एक शानदार वीडियो शेयर किया. जिसमें आज के सितारों को 70 के दशक के पुराने जमाने के फैशन में AI के जरिए रीइमैजिन किया गया है. चलिए जानते हैं AI की नजर से किस अंदाज में दिखे आज के सितारे.

सूट लुक्स

आज के सूट डिजाइन जहां बोल्ड कट्स और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. वहीं 70 के दशक में सूट्स में सॉफ्ट ग्लैम देखने को मिलता था. AI की इस कल्पना में कैटरीना कैफ पीच रंग के फिटेड सलवार कमीज में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं अनन्या पांडे को रेड येलो प्रिंटेड सूट में एक स्मॉल टाउन गर्ल के रूप में दिखाया गया है. आलिया भट्ट फ्लोरल कमीज और सिर पर दुपट्टे के साथ गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब देती नजर आती हैं. जबकि अनुष्का शर्मा का लुक रॉयल और एलिगेंट है.

साड़ी और लहंगे

70 के दशक की साड़ियां और लहंगे सादगी के साथ रॉयल टच लिए होते थे. नोरा फतेही रेड लहंगे और हैवी गोल्ड ज्वेलरी में दमकती दिखती हैं. जैकलीन फर्नांडिस ब्लैक लहंगे में सिल्वर ज्वेलरी के साथ बोल्ड नजर आती हैं. दीपिका पादुकोण गोल्डन साड़ी, स्मोकी आईज और रेड लिप्स में क्लासिक ब्यूटी लगती हैं. जबकि मृणाल ठाकुर का साड़ी लुक सादगी से भरपूर है.

फोक अटायर

इस कलेक्शन में पहाड़ी और फोक परिधानों की झलक भी देखने को मिलती है. जाह्नवी कपूर रेड ब्लाउज और ऑक्सिडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी में बेहद अट्रैक्टिव लग रही हैं. सोनाक्षी सिन्हा और श्रद्धा कपूर भी ट्रेडिशनल फोक ड्रेस में अपनी अलग छाप छोड़ती हैं.

70s का मॉडर्न स्टाइल

70 का दशक सिर्फ ट्रेडिशनल ही नहीं, बल्कि मॉडर्न और ड्रामेटिक फैशन के लिए भी जाना जाता था. यामी गौतम डंगरीज में और दिशा पटानी स्ट्राइप्ड शर्ट स्कर्ट के साथ स्टेटमेंट बेल्ट में नजर आती हैं. उस दौर का फैशन आज के क्लीन गर्ल ट्रेंड से अलग, ज्यादा बोल्ड और एक्सप्रेसिव नजर आ रहा है.

फैंस को इस AI वीडियो में खासतौर पर कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के लुक्स सबसे ज्यादा पसंद आए.