उम्र में रणवीर सिंह संग 20 के फासले पर बोली धुरंधर एक्ट्रेस, कहा- वे मेरे सबसे फेवरेट

एनडीटीवी से खास बातचीत में 20 साल की सारा अर्जुन ने बताया कि रणवीर सिंह के साथ काम करना उनके लिए बहुत आसान और मजेदार रहा.

नई दिल्ली:

पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म के कलाकारों की हर कोई तारीफ कर रहा है. वहीं फिल्म धुरंधर की स्टार सारा अर्जुन ने अपने को-स्टार रणवीर सिंह को अपना सबसे पसंदीदा अभिनेता बताया है. उन्होंने उम्र के 20 साल के अंतर पर भी खुलकर बात की और कहा कि यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. एनडीटीवी से खास बातचीत में 20 साल की सारा अर्जुन ने बताया कि रणवीर सिंह के साथ काम करना उनके लिए बहुत आसान और मजेदार रहा. 

क्या बोली सारा अर्जुन

उन्होंने कहा, "रणवीर बहुत दोस्ताना, उत्साह बढ़ाने वाले और बेहद स्वीट इंसान हैं. मैं बिल्कुल घबराई नहीं. उन्होंने कभी अपनी सीनियरिटी का इस्तेमाल नहीं किया. बल्कि वे सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देने वाले थे. मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं और हमेशा कहती हूं कि वे मेरे सबसे फेवरेट को-एक्टर रहेंगे. आगे किसी के साथ भी काम करूं, मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे बेहतर हो सकता है. उन्होंने बार बहुत ऊंचा रख दिया है." सारा अर्जुन ने आगे कहा कि रणवीर सिर्फ अपनी एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं. वे पूरी फिल्म को टीमवर्क की तरह देखते हैं और सेट पर हर किसी की मदद करते हैं. दोनों ने सेट पर सिंधी रूट्स को लेकर भी अच्छी बातें कीं और सिंधी खाने की चर्चा की, क्योंकि दोनों सिंधी परिवार से हैं.

20 साल के फैसले पर बोलीं एक्ट्रेस 

फिल्म धुरंधर में सारा यलीना जमाली का रोल निभा रही हैं, जो एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की बेटी है. रणवीर का किरदार हमजा अली मजारी है, जो असल में भारतीय खुफिया एजेंट है. फिल्म रिलीज होने से पहले रणवीर के 40वें जन्मदिन पर पहला लुक आया था, तब लोगों ने दोनों के बीच 20 साल के अंतर पर काफी चर्चा की. सोशल मीडिया पर बहस हुई कि बॉलीवुड में बड़े एक्टर छोटी हीरोइनों के साथ क्यों काम करते हैं.

सोशल मीडिया से रहती हैं दूर

लेकिन सारा ने कहा कि वे रिलीज से पहले सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर थीं. वे इंटरनेट के शोर से दूर रहती हैं. उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर सबकी अपनी राय होती है. मैं 'लाइव एंड लेट लाइव' में विश्वास करती हूं. मुझे पता था कि कहानी में यह उचित है, बस इतना काफी है." सारा ने बताया कि बोर्डिंग स्कूल की वजह से वे सोशल मीडिया की आदत नहीं डाल पाईं और उन्हें यह पसंद है. फ्री टाइम में वे ट्रिप पर जाना पसंद करती हैं. बचपन से ही फिल्मों में काम करने वाली सारा ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है. फिर भी धुरंधर सेट पर उन्हें बार-बार 'पिंच-मी' मोमेंट आता था. संजय दत्त से मिलकर वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं और उनकी मजबूत ऑरा की तारीफ की.
 

