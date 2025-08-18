यूट्यूबर एल्विश यादव पर ही नहीं, इन 5 सितारों पर भी हो चुके हैं ऐसे हमले, आखिरी ने गंवा दी जान

मनोरंजन की दुनिया में रहने वाले सितारों को हम आमतौर पर ग्लैमर, शोहरत और लग्जरी से जोड़ते हैं. लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे कई बार ऐसी सच्चाइयां छिपी होती हैं, जो चौंका देती हैं. हाल ही में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर हुई फायरिंग हुई. यह हमला तब हुआ जब वह घर पर नहीं थे. सुबह के वक्त तीन बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के बाहर करीब 25 राउंड फायरिंग की. गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ. हालांकि, इस घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया है. बता दें कि एल्विश यादव अकेले ऐसे सितारे नहीं हैं जिनके ऊपर इस तरह का हमला हुआ हो. पिछले कुछ साल में बॉलीवुड से लेकर कॉमेडी और म्यूजिक इंडस्ट्री तक ऐसे कई सितारें है, जिन पर ऐसे ही हमले का सामना करना पड़ा. इनमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल हो जिनकी तो जान भी चली गई.

कपिल शर्मा: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने हाल ही में कनाडा के सरे शहर में 'कैप्स कैफे' नाम से एक कैफे खोला. लेकिन कुछ ही दिनों में वहां पर दो बार फायरिंग हुई. पहली बार 10 जुलाई को गोलीबारी हुई, जब कुछ कर्मचारी अंदर मौजूद थे. दूसरी बार भी कैफे पर हमला हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है.

सलमान खान: मुंबई के बांद्रा में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल 2024 को फायरिंग की गई थी. बाइक पर आए बदमाशों ने खुलेआम गोलियां चलाईं और फरार हो गए. बाद में इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली. सलमान को पहले भी इस गैंग से धमकी मिल चुकी है. पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई और गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया.

एपी ढिल्लों: सितंबर 2024 में मशहूर पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर के बाहर फायरिंग की गई. हमले के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधी रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली. उसने धमकी देते हुए कहा कि यह हमला सलमान खान से नजदीकी रखने की वजह से किया गया है. इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ.

राकेश रोशन पर फायरिंग: साल 2000 में मशहूर अभिनेता और निर्माता राकेश रोशन पर जानलेवा हमला हुआ था. यह घटना उनके ऑफिस के बाहर घटी, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी थी. इस हमले में राकेश रोशन घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. माना जाता है कि यह हमला एक फिल्म प्रोजेक्ट या उससे जुड़े विवाद के कारण किया गया था. इस घटना ने बॉलीवुड में चिंता का माहौल बना दिया था क्योंकि पहली बार किसी बड़े फिल्मकार को इस तरह खुलेआम निशाना बनाया गया था.

सिद्धू मूसेवाला: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार रह चुके सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. साल 2022 में उनकी कार पर हमला किया गया, जिसमें बदमाशों ने करीब दो दर्जन गोलियां दागीं. यह हमला इतना भयानक था कि घटनास्थल पर ही उनकी जान चली गई. इस पूरी घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया.