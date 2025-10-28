भाग्यश्री नहीं ये एक्ट्रेस थी मैंने प्यार किया के लिए पहली पसंद, सलमान खान से ज्यादा हाइट की वजह से हुई रिजेक्ट

हेडलाइन पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि हम यहां किस एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं...दीपिका पादुकोण, सुष्मिता सेन, कृति सेनॉन क्योंकि ये कुछ ऐसी एक्ट्रेसेज हैं जिनकी हाइट काफी अच्छी है. सुष्मिता के साथ तो सलमान भाई ने काम भी किया है हालांकि उन्हें इसके लिए हील वाले जूते पहनाए गए थे लेकिन सुष्मिता को रिप्लेस नहीं किया गया. फिर कौन थीं वो जिन्हें ये कहकर फिल्म से हटा दिया गया कि तुम सलमान से लंबी दिखोगी? इस खबर में फैक्ट चेक या झूठ की भी कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि एक्ट्रेस ने खुद एनडीटीवी से खास बातचीत में इस बात का खुलासा किया है.

कौन थी ये एक्ट्रेस और किस फिल्म से हुई थी बाहर ?

अब अगर अभी तक आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा-दौड़ाकर थक गए हैं तो जरा रिलैक्स हो जाइए क्योंकि हम आपको फिल्म एक्ट्रेस और फिल्म दोनों का ही नाम बताने जा रहे हैं. ये एक्ट्रेस थी उपासना सिंह और फिल्म का नाम था 'मैंने प्यार किया'. जी हां मेकर्स ने मैंने प्यार किया के लिए उपासना का ऑडिशन लिया था. लेकिन वह उन्हें फाइनल ना कर सके.

उपासना सिंह ने पूरा किस्सा बड़े ही मजेदार अंदाज में सुनाया. उन्होंने कहा, "मैं मुंबई में अपनी मौसी के घर आई थी तो सोचा थोड़ा काम भी तलाशा जाए क्योंकि मैं पहले ही एक्टिंग थियेटर कर रही थी. एक दिन इस फिल्म की ऑडिशन के लिए पहुंच गई. मुझे एक डायलॉग दिया गया कि इसे पढ़ना है. मुझे इसका एक्सपीरियंस था तो यह कोई मुश्किल काम नहीं था. मैं ऑडिशन देकर आई और मौसी से कह दिया कि राजश्री प्रोडक्शन से कोई कॉल आए तो बता देना मैं तुरंत पंजाब से मुंबई आ जाउंगी. काफी समय इंतजार किया लेकिन कोई कॉल नहीं आया."

उन्होंने कहा, "मैं प्रेम की दीवानी हूं की शूटिंग के दौरान जब मैं उन लोगों से दोबारा मिली तो मैंने 'मैंने प्यार किया' का जिक्र नहीं किया लेकिन सूरज जी खुद ही बोल पड़े ये हमारी मैंने प्यार किया की हीरोइन है. यह सुन सभी हैरान रह गए. फिर मैंने कहा लेकिन इनकी वजह से फिल्म मेरे हाथ से निकल गई. तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी हाईट सलमान से ज्यादा है...तुम उनसे लंबी लगती इसलिए नहीं रख पाए." यूं तो सलमान और उपासना की हाईट में केवल एक इंच का फर्क है लेकिन उस समय सलमान भी काफी दुबले पतले थे हो सकता है कि इसी वजह से सलमान के साथ भाग्यश्री को चुना गया और उपासना बाहर हो गई थीं.