'जैकलीन से जलती थी नोरा फतेही, छोड़ने की करती थी गुजारिश', ठग सुकेश चंद्रशेखर का लेटर आया सामने, एक्ट्रेस को दी धमकी 

जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर का एक्टर और डांसर नोरा फतेही को लिखा हाथ से लिखा हुआ लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह लेटर तब सामने आया है, जब नोरा ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश से नाम जुड़ने के बाद हुए इमोशनल ट्रॉमा के बारे में बात की थी. लेटर में सुकेश का दावा है कि उसने नोरा को मोरक्को के कैसाब्लांका में घर खरीदने में मदद के लिए करोड़ों रुपये दिए थे. उसने नोरा को उस समय की कथित बातचीत को सार्वजनिक करने की चुनौती भी दी.

सुकेश ने महंगी चीजों के तोहफों से जुड़ी कथित वॉट्सऐप बातचीत का भी जिक्र किया. उसने दावा किया कि नोरा को उसकी पहचान और रसूख के बारे में पता था और उसने कथित तौर पर उसके साथ बर्किन बैग, BMW और रेंज रोवर जैसी महंगी चीजों के बारे में बात की थी. लेटर में रेंज रोवर के बारे में हुई कथित बातचीत का भी जिक्र है, जिसमें सुकेश का दावा है कि नोरा ने इसे "क्यूट स्टेटमेंट कार" कहा था.

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सुकेश ने नोरा के साथ अपने इक्वेशन और एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के साथ अपने रिश्ते के बारे में कहा. उसने दावा किया कि नोरा, जैकलीन के साथ उसके रिश्ते से जलती थी और बार-बार उससे संपर्क करती थी. उसने लिखा, "तुम दिन में 10-10 कॉल करके मुझे जैकलीन को छोड़ने के लिए कहती थीं और अपनी लाइफस्टाइल का पूरा खर्च उठाने के लिए मुझे उकसाती थीं."



सुकेश ने आगे आरोप लगाया कि नोरा चाहती थी कि वह जैकलीन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर ले और दावा किया कि वह चाहती थी कि सुकेश उसकी लाइफस्टाइल का खर्च उठाए. चिट्ठी के आखिर में सुकेश ने नोरा को चेतावनी देते हुए लिखा, "मुझे उकसाओ मत." उसने अपने दावों से जुड़े "बाकी सबूत" सार्वजनिक करने की धमकी भी दी. उसने यह भी कहा कि अगर उसने कथित सबूत सार्वजनिक करने का फैसला किया, तो कोई भी पीआर (PR) नोरा की साख नहीं बचा पाएगा.

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यह चिट्ठी ऐसे समय में सामने आई है जब नोरा और सुकेश के पुराने संबंधों पर फिर से चर्चा हो रही है. सुकेश 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है. सुकेश ने पहले भी इस मामले में कई मशहूर हस्तियों पर आरोप लगाए हैं. नोरा फतेही ने पहले भी किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि वह इस मामले में पीड़ित थीं.



