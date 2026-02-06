रूढ़िवादी परिवार से थी ये एक्ट्रेस, छिपकर दिए ऑडिशन, आज बनीं बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन

फिल्म जगत में नाम कमाना आसान नहीं होता, खासकर जब कोई दूसरे देश से आकर बॉलीवुड में जगह बनाए. नोरा फतेही ने यह मुश्किल सफर तय किया और आज 'डांसिंग क्वीन' के नाम से जानी जाती हैं. 'दिलबर दिलबर', 'मनहारी', 'ओ साकी साकी' जैसे हिट गानों में उनके शानदार डांस स्टेप्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया. विदेशी मूल की होने के बावजूद मेहनत और टैलेंट से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. 6 फरवरी को नोरा फतेही का जन्मदिन है.

नोरा फतेही को को करना पड़ा संघर्ष

सफल फिल्मों में अपने शानदार डांस के स्टेप्स डाल चुकीं नोरा को काफी पसंद किया जाता है. हालांकि, करियर बनाने का उनका सफर आसान नहीं बल्कि मुश्किल भरा रहा. शुरुआत में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, खासकर भाषा और पारिवारिक दबाव की वजह से. नोरा एक रूढ़िवादी परिवार से आती हैं. उनके घर में डांस को लेकर सख्ती थी.

हिंदी ना आने की वजह से बढ़ीं मुश्किलें

इस बात का जिक्र उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में करते हुए बताया कि वह अपने कमरे में छिप-छिपाकर डांस की प्रैक्टिस करती थीं, ताकि परिवार को पता न चले. बाहर निकलकर ऑडिशन देने जातीं, लेकिन हिंदी न आने की वजह से मुश्किलें बढ़ जातीं. लोग उनका मजाक उड़ाते और कई बार तो भद्दे कमेंट्स का सामना भी करना पड़ता. कई बार तो वह रो पड़ती थीं.

बिग बॉस बना टर्निंग प्वॉइंट

तमाम मुश्किलों के बीच नोरा और उनके करियर दोनों के लिए सलमान खान का शो 'बिग बॉस' टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. नोरा ने 'बिग बॉस' के 9वें सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री लीं. शुरुआत में उन्हें दिक्कत हुई लेकिन शो के दौरान उनके डांस, परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया. 'बिग बॉस' ने उन्हें घर-घर पहुंचाया और लोकप्रिय बनाने में मदद की. यही नहीं इस शो ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए.

डांसिंग क्वीन कहलाती हैं नोरा फतेही

'बिग बॉस' के बाद नोरा की किस्मत पलट गई. उन्हें 'सत्यमेव जयते 2' में 'कमरिया' गाने से बड़ा ब्रेक मिला, जो सुपरहिट हुआ. उसके बाद 'दिलबर', 'ओ साकी साकी', 'गुलाबी' जैसे गाने आए, जिनमें उनका डांस देखकर लोगों ने तालियां बजाई और सराहना की. आज नोरा को 'डांसिंग क्वीन' भी कहा जाता है. उनके इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और उनके डांस को पसंद करने वालों की लिस्ट भी लंबी है, उनका हर स्टेप वायरल होता है. नोरा ने कई इंटरव्यू में बताया कि 'बिग बॉस' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. उससे पहले लोग उन्हें सिर्फ एक विदेशी लड़की समझते थे, लेकिन शो ने उनकी मेहनत और जज्बे को दिखाया.