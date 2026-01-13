कौन हैं नोरा फतेही के रूमर्ड बॉयफ्रेंड अशरफ हकीमी? करियर से लेकर, पहली पत्नी तक, जानें सबकुछ

नोरा फतेही एक्ट्रेस और डांसर हैं. भारत में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हैं. हालांकि नोरा फतेही मोरक्कन मूल की हैं. हाल ही में उन्हें 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में कैमरून के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में मोरक्को नेशनल फुटबॉल टीम को चीयर करते देखा गया. इस टीम के कप्तान अशरफ हकीमी है. पिछले वीकेंड मोरक्को की जीत के बाद अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "दीमा मेघरेब! क्या जबरदस्त गेम था! सेमी फाइनल में हम आ गए हैं."

लोगों को ध्यान तब खींचा था, जब नोरा फुटबॉल मैच के लिए मोरक्को यात्रा पर थीं. इससे यह अफवाहें फैल गईं कि वह एक फुटबॉलर को डेट कर रही हैं. और ऐसा लगता है कि वह लोकप्रिय मोरक्कन फुटबॉलर अशरफ हकीमी हैं. हालांकि नोरा फतेही और अशरफ हकीमी दोनों ने इस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन उनकी इंस्टा पोस्ट पर उनके लाइक ने निश्चित रूप से उनके रिश्ते की ओर इशारा किया है."

अशरफ हकीमी का फुटबॉल करियर

4 नवंबर, 1998 को जन्मे अशरफ हकीमी दुनिया के टॉप राइट-बैक में से एक हैं और लीग 1 चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन के लिए खेलते हैं. वह मोरक्कन नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं और 2022 फीफा विश्व कप में मोरक्को को सेमी-फाइनल तक ले जाने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे, जब यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह पहला अफ्रीकी देश बना था. 2025 में, हकीमी को अफ्रीकी प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया था.

अशरफ हकीमी की पहली शादी

अशरफ हकीमी की शादी पहले स्पेनिश अभिनेत्री हिबा अबौक से 2020 से 2023 तक हुई थी. उनके दो बेटे अमीन और नईम हैं, जिनका जन्म 2020 और 2022 में हुआ था. हालांकि 2023 में दोनों ने तलाक ले लिया. हिबा ने कई स्पेनिश फिल्मों और सीरीज में काम किया है, जैसे द प्रिंस, ईवा एंड निकोल, मालेक, ला एजेंसिया, और अन्य.

नोरा फतेही आखिरी बार थम्मा में दिखी थीं

नोरा फतेही आखिरी बार 2025 में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर हॉरर कॉमेडी थम्मा में आइटम सॉन्ग दिलबर की आंखों का पर डांस करते हुए दिखी थीं. उन्होंने 2018 में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर की स्त्री में अपने आइटम सॉन्ग कमरिया के सात साल बाद मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में वापसी की.